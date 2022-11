Himmlischer Job: Eva Schäferle darf noch einmal das Christkindl sein

Eva Schäferle darf in diesem Jahr endlich auch auf dem Landsberger Christkindlmarkt in die Rolle schlüpfen. Die Stadt nennt ihre Pläne für die Stadtweihnacht.

Eva Schäferle aus Landsberg war bereits 2021 das Landsberger Christkindl. Wegen Corona konnte sie ihre himmlische Botschaft aber nur über die sozialen Medien verbreiten. Deswegen wurde in diesem Jahr auf ein Bewerbungsverfahren verzichtet, und die 20-Jährige darf noch einmal in das goldene Gewand schlüpfen. Im Festsaal des Historischen Rathauses wurde Eva Schäferle nun vorgestellt. Die Stadt gab außerdem ihre Pläne für die Stadtweihnacht bekannt.

Eva Schäferle kommt aus Landsberg und studiert Gymnasiallehramt Spanisch und Französisch an der Universität Augsburg. Für sie sei es ein Kindheitstraum gewesen, in die Rolle des Christkindls schlüpfen zu dürfen. "Die Vorfreude ist sehr groß", sagt sie. Eva Schäferle freue sich besonders auf die strahlenden Kinderaugen und möchte in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit in der Landsberger Altstadt noch intensiver erleben.

Das Landsberger Christkind und seine Engel haben neue Gewänder

Das Christkindl wird in diesem Jahr seinen Prolog bei der Eröffnung des Christkindlmarkts am Freitag, 25. November, erstmals aus den Fenstern des Historischen Rathauses sprechen. Neu sind auch die himmlischen Gewänder des Christkinds und seiner Engel. Die Landsberger Schneidermeisterin Ruth Hecking hat sie entworfen und genäht, die Modistenmeisterin Andrea Stahl den Kopfschmuck angefertigt.

Während des Markts steht das Christkind den kleineren Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite - zum Beispiel beim Schreiben ihrer Wunschzettel. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) weist darauf hin, dass sich Eva Schäferle sehr mit der Rolle identifiziere. Es sei schön, dass sie nun auch endlich auf dem Christkindlmarkt in die Rolle schlüpfen dürfe.

In diesem Jahr gibt es in Landsberg eine entzerrte Stadtweihnacht

Dieser öffnet am 25. November seine Pforten. Bis Sonntag, 18. Dezember, können sich Besucherinnen und Besucher laut einer Pressemitteilung der Stadt täglich von den vielfältigen Waren, weihnachtlichen Düften und glitzernden Lichtern begeistern lassen.

Wie berichtet, hatte sich der Landsberger Stadtrat bereits im Mai wegen der unklaren pandemischen Lage für eine entzerrte Stadtweihnacht in diesem Jahr ausgesprochen. So könnten auch mehr Fieranten berücksichtigt werden. Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, ist hingegen noch offen. "Das Herz ganz vieler hängt am traditionellen Christkindlmarkt", so Oberbürgermeisterin Baumgartl.

Rund 70 Händlerinnen und Händler sind dabei

Die Kulisse bietet die Landsberger Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, die Fußgängerzone, den Hauptplatz, den Rossmarkt und den Infanterieplatz. Eröffnet wird der Christkindlmarkt am 25. November ab 16 Uhr mit stimmungsvoller Umrahmung der Stadtjugendkapelle. Anschließend findet die Begrüßung von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und der Prolog des Landsberger Christkindls vom Fenster des Historischen Rathauses aus statt. Im Anschluss empfängt das Christkindl die Kinder im Christkindlhäusl.

Rund 70 Händlerinnen und Händler bieten in den weihnachtlich dekorierten Buden Dekoartikel, Krippenzubehör, Schmuck, aber auch Glühwein, Bratwürste oder Maroni. An mehreren Abenden werden Blasorchester und Musikkapellen aus Landsberg und Umgebung mit besinnlichen Klängen auf den verschiedenen Plätzen zur besonderen Adventsstimmung beitragen.

Auch der Nikolaus schaut in der Landsberger Altstadt vorbei

Das Landsberger Christkindl freut sich schon jetzt auf die kleinen Besucherinnen und Besucher im Christkindlhäusl, das nach dem Prolog und dann jeweils dienstags ab 17 Uhr sowie am Schlusstag ab 19 Uhr geöffnet hat. Dort befindet sich auch der Briefkasten für die Weihnachtspost der Kinder.

Auf seiner Rundreise legt auch der Nikolaus am Montag, 5. Dezember, ab 17 Uhr einen Stopp in Landsberg ein. Er wird mit seinem Knecht Ruprecht alle Plätze des Landsberger Christkindlmarkts besuchen. Auf dem Hellmair-Platz erwartet die Kinder eine lebendige Kinderkrippe. Schulkinder aus Landsberg führen dort montags bis donnerstags (ab 17.30 Uhr) ein Krippenspiel auf. Auf dem Infanterieplatz und in der Ludwigstraße stehen Kinderkarussells für die kleinen Besucher bereit.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl freut sich auf die Adventszeit: „Der Landsberger Christkindlmarkt mit seiner stimmungsvollen Atmosphäre lädt zum Bummeln und Genießen ein. Sicherlich wird man hier auch schnell fündig bei der Suche nach einem hübschen Weihnachtsgeschenk.“

Die Öffnungszeiten des Christkindlmarkts sind von Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 14 bis 20 Uhr. Weitere Informationen zum Christkindl, zu den Händlern mit ihrem Angebot und dem Programm sind unter www.landsberger-christkindlmarkt.de zu finden.