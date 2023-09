Hinter einem Seniorenheim wird ein abgestelltes Auto beschädigt

Die Unfallflucht ereignet sich an der Spöttinger Straße in Landsberg hinter einem Seniorenheim. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits zwischen Mittwoch, 13. September, und Freitag, 15. September, ist es an der Spöttinger Straße in Landsberg zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 33-jährige Landsbergerin einen grauen VW hinter einem Seniorenheim abgestellt.

Schließlich holte ihr Lebensgefährte das Fahrzeug wieder ab und stellte fest, dass in der Zwischenzeit der linke, vordere Radlauf Schaden genommen hatte. Das Spurenbild deutet laut Polizei darauf hin, dass dieser wohl durch ein anderes - eventuell blaues - Fahrzeug verursacht wurde. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

