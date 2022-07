Hinteranger in Landsberg: Sanierungsarbeiten werden rechtzeitig beendet

Alles im Zeitplan: Die Sanierung des Landsberger Hinterangers ist so gut wie abgeschlossen. Ab wann der Verkehr wieder rollen kann.

Die Asphaltierungsarbeiten im Landsberger Hinteranger werden Ende dieser Woche abgeschlossen. Das hat die Pressestelle der Stadtverwaltung am Mittwoch, 27. Juli, mitgeteilt. Damit der Teerbelag noch über das Wochenende aushärten kann, kann die Fahrbahn im Laufe des Montags, 1. August, für den Verkehr freigegeben werden.

Um die Einbahnregelung im Vorderen Anger in die ursprüngliche Fahrtrichtung umzudrehen, werden am Donnerstag, 28. Juli, Halteverbotsschilder aufgestellt. Wenn alle parkende Fahrzeuge entfernt sind, kann ab Montag der Verkehr wieder wie gewohnt laufen. Die Fahrbahnmarkierung wird nach dem vollständigen Abtrocknen des Asphalts in etwa drei Wochen aufgebracht, teilt die Stadt mit.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die sehr gute Koordination und schnelle Abwicklung. „Ich bin sehr froh, dass wir den Zeitplan einhalten konnten. Das ist gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Materialknappheit und den damit oftmals verbundenen Lieferverzögerungen nicht selbstverständlich. Ich danke auch ausdrücklich den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und hoffe, dass künftig mit deutlich weniger Lärmbelastung zu rechnen ist.“ (AZ)

