Landsberg

vor 50 Min.

Hinteranger in Landsberg wird gesperrt: Droht ein Verkehrschaos?

Plus Die Pläne für die Sanierung der Verbindungsstraße stoßen im Landsberger Bauausschuss auf Zustimmung. Während der Sperrung könnte es aber zu Problemen kommen.

Von Dominik Stenzel

Der Hinteranger in der Landsberger Altstadt muss dringend saniert werden. Ein entsprechendes Konzept, das nun im Landsberger Bauausschuss vorgestellt wurde, sieht einen asphaltierten Fahrbahnstreifen als Interimslösung vor und stieß bei den Stadträten auf Zustimmung. Allerdings ist auch klar, dass die viel befahrene Verbindungsstraße in den Sommermonaten aufgrund der Arbeiten vier Wochen komplett dicht sein wird. Wie soll also insbesondere der aus dem Vorderanger kommende Durchgangsverkehr umgeleitet werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

