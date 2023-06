Hirschvogel begleitet das Projekt „3-D-Drucker“ an der Landsberger Mittelschule

Im Projekt "3-D-Drucker" wird an der Mittelschule Landsberg das räumliche Vorstellungsvermögen gefördert. Auch auf die Berufsorientierung wird Wert gelegt.

Die Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens gehört zu den Zielen des Mathematik-, Physik- oder Technikunterrichts. 3-D-Drucker begünstigen den Lernprozess, indem sie das abstrakt Gelernte oder zweidimensional Geplante in ganz reale, dreidimensionale Objekte verwandeln. So auch im Fach Technik an der Mittelschule in Landsberg. Unlängst lud die Schule laut einer Pressemitteilung zur Vorstellung ihres Projekts „3-D-Drucker“ ein und präsentierte erste Druckergebnisse der Schülerinnen und Schüler.

Das Projekt wurde in Kooperation der Mittelschule Landsberg und des Hirschvogel-Ausbildungszentrums in Denklingen realisiert. Unterstützt wurde es von der Frank Hirschvogel Stiftung, die die Anschaffungskosten der Schule von drei Bausätzen für 3-D-Drucker im Gesamtwert von 960 Euro übernahm. Die Stiftung fördert als gemeinnützige Organisation die Bildung junger Menschen unter anderem in Form von Schulprojekten.

Projekt sorgt für eine hohe Motivation im Unterricht

„Der Zusammenhang zwischen einer Programmierung und einem ausgedruckten Werkstück wird sichtbar und sorgt für eine hohe Motivation im Fachunterricht“, sagt Schulleiterin Isolde Wengenmayer. Am Anfang stand der Zusammenbau der Bausätze. Dazu besuchte die Projektgruppe, der neun Schülerinnen und Schüler angehören, begleitet von zwei Lehrkräften das Hirschvogel-Ausbildungszentrum. Gemeinsam mit Auszubildenden aus dem Bereich Mechatronik montierten sie die drei Drucker. Wie diese eingerichtet und bedient werden, zeigten der Gruppe im Anschluss Auszubildende im Produktdesign.

In der Zwischenzeit wurden die Drucker im Werkraum der Mittelschule Landsberg in Betrieb genommen. Die Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe werden nächstes Jahr ihr erworbenes Wissen an die nachrückenden Jahrgänge weitergeben. „Zusätzlich unterstützt die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Hirschvogel den Prozess der Berufsorientierung. Die Schülerinnen und Schüler erlangen einen vertieften Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe“, ergänzt Stephanie Bissinger, Lehrerin für Technik, Wirtschaft, Kommunikation und Kunst. Schülerin Paula Hofmann betont: „Uns ist das Projekt sehr ans Herz gewachsen.“ Bei der Projektvorstellung waren alle Projektbeteiligten dabei und konnten unterschiedlichste Druckprodukte bestaunen. Ein besonderer Dank der Mittelschule Landsberg gilt der Frank Hirschvogel Stiftung, die als gemeinnützige Organisation die Bildung junger Menschen unter anderem in Form von Schulprojekten fördert. (AZ)

