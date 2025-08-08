Historische Stadtansichten

Im Rahmen einer Bestandsdurchsicht hat die Sparkasse Landsberg-Dießen eine Reihe historischer Postkarten und Fotografien aus früheren Jahrzehnten entdeckt. Die Darstellungen von Landsberg und Umgebung wurden nun dem Stadtarchiv Landsberg als Schenkung übergeben. „Bei der Sichtung älterer Unterlagen aus verschiedenen Bereichen unseres Hauses sind wir auf teils sehr alte und detailreiche Stadtansichten gestoßen“, erklärt Christian Demel, Bereichsleiter Organisation der Sparkasse Landsberg-Dießen. „Uns war sofort klar: Diese Motive gehören nicht hinter verschlossene Türen, sondern dorthin, wo sie fachgerecht archiviert und auch langfristig zugänglich gemacht werden können: In das Stadtarchiv.“

Die überlassenen Werke stammen aus unterschiedlichen Jahrzehnten und zeigen Ansichten und Szenen, die heute nicht mehr existieren oder sich stark verändert haben. Damit tragen sie zur bildlichen Dokumentation der Stadtgeschichte bei und ergänzen den städtischen Bestand um bislang unbekannte oder seltene Stücke. Die historischen Abbildungen werden digitalisiert und stehen zukünftig im Stadtarchiv der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Sparkasse ist seit jeher eng mit der Region verbunden - auch über das Finanzielle hinaus. Mit dieser Schenkung möchte die Sparkasse ihren Beitrag zur Bewahrung der lokalen Kultur und Geschichte leisten - weil es um mehr als Geld geht.

