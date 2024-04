Landsberg

vor 16 Min.

Historischer Verein: Was macht den Lechrain eigentlich aus?

Plus Bei der Jahresversammlung des Historischen Vereins in Landsberg lässt Dr. Albert Thurner an seinen Recherchen teilhaben. Es gibt mehrere Ehrungen.

Von Hertha Grabmaier

Von 670 Mitgliedern des Historischen Vereins hatten circa zehn Prozent zur Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt Platz genommen. Der Vorsitzende Dr. Werner Fees-Buchecker hieß neben Jubilaren und Ehrenmitgliedern, Mandatsträger sowie Vertreter der Stadt Landsberg und Kreisräte willkommen. Die bei der kürzlich stattgefundenen Veranstaltung mit dem Beitrag über die Osterfeuer vorgestellten „Landsberger Geschichtsblätter“ konnten noch abgeholt werden. Fees-Buchecker hatte sich bereits bei allen Autoren bedankt, die einen Bogen vom Mittelalter bis zur aktuellen Lage am Lechrain spannten.

Nach der Totenehrung für die 22 während der vergangenen Jahre verstorbenen Mitglieder bedankte sich Fees-Buchecker bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, auch bei Michael Häussinger, der nach dem Tod von Axel Flörke kommissarisch die Aufgaben des Schatzmeisters übernommen hatte. Dieser stellte den Kassenbericht vor. Nachdem Kassenprüfer Peter Greiter die ordnungsgemäße Durchführung aller Buchungen bescheinigt hatte, beantragte Sigrid Knollmüller die Entlastung des Vorstands, der einstimmig stattgegeben wurde. Da Michael Häussinger das Amt des Schatzmeisters aus Zeitgründen nicht dauerhaft übernehmen kann, wählten die Mitglieder per Akklamation mit drei Enthaltungen Sybille Schnapp zur Schatzmeisterin.

