Hitlergruß in der JVA Landsberg: Das Verfahren geht weiter

Plus Ein Mann soll im Landsberger Gefängnis den Hitlergruß gezeigt und Widerstand gegen Vollzugsbeamte geleistet haben. Der Angeklagte sieht sich nach wie vor als Opfer.

Ein mittlerweile 37-jähriger Angeklagter soll als Häftling im Gefängnis in Landsberg den Hitlergruß gezeigt und Widerstand gegen Vollzugsbeamte geleistet haben. Hierfür war der gelernte Glasbauer im vergangenen Jahr zu einer elfmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden (LT berichtete). Weil der Mann sich im Umfeld dieses Urteils „erpresst“ gefühlt hatte, legte er Rechtsmittel ein, weswegen jetzt die nächsthöhere Instanz, das Augsburger Landgericht, die Sache zu prüfen hat.