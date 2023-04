Hitzige Diskussion zu Landsbergs Beitritt zur Blue Community

Plus Soll Landsberg der Blue Community beitreten? Darüber gibt es im Stadtrat unterschiedliche Meinungen.

Die internationale Bewegung Blue Community hat unter anderem das Ziel, dass Trinkwasser ein öffentliches Gut bleibt, schonend damit umgegangen und Leitungswasser statt Flaschenwasser getrunken wird. Augsburg, München und Kempten sind bereits Blue-Community-Städte. Der Stadtrat hat nun entschieden, ob auch Landsberg diesen Weg geht und die Bewegung unterstützt. Dabei gab es unerwarteten Gegenwind.

Kritik am Beitritt kam vor allem von der CSU-Fraktion. Petra Ruffing ( CSU) fragte: "Was bringt uns das? Wollen wir unser Gewissen beruhigen?" Die Stadtwerke würden Landsberg mit hochwertigem Trinkwasser versorgen und in dessen Qualität investieren. Christian Hettmer (CSU) wollte wissen, wie man sich in Landsberg die Unterstützung der Initiative konkret vorstellt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) nannte als Beispiel, dass man künftig wieder öffentliche Trinkwasserbrunnen bereitstellen möchte, etwa am Hauptplatz und im Hexenviertel. Das sei aber eine Verpflichtung, die sich aus der EU-Trinkwasser-Richtlinie ergebe, meinte Hettmer. Es gehe mehr darum, klarzumachen, welchen Wert Trinkwasser hat, so Baumgartl.

Ulrike Gömmer mahnt einen schonenden Umgang mit Trinkwasser an

"Es steht uns als Kommune gut an, dass wir erklären, dass wir mit unserem Trinkwasser sorgfältig und gewissenhaft umgehen", sagte Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD). Wenn die CSU dagegen stimmen möchte, dann solle sie das eben. Ulrike Gömmer (Grüne) gab Petra Ruffing zwar teilweise recht, mahnte aber einen schonenden Umgang mit der Ressource Wasser an, was auch kontrolliert werden müsse. Als Beispiel nannte sie Reinigungsarbeiten von Brückengeländern, bei denen viel Wasser verbraucht werde.

Auch Stefan Meiser (ÖDP) sah den Beitritt kritisch und eine reine Absichtserklärung. Als er seine Stadtratskollegen zuletzt über die aus seiner Sicht hohen Wasserverluste im Leitungsnetz der Stadtwerke informiert habe, hätte das kaum einen interessiert. Dabei werde aktuell überall in der Stadt gebuddelt und Leitungen saniert. "Wir unterstützen die Organisation mit unserem Beschluss", sagte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne). Das sei eine politische Willensbekundung. Der folgte der Stadtrat am Ende auch. Die Abstimmung endete mit 15:8 Stimmen.

Lesen Sie dazu auch