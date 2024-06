Landsberg

vor 17 Min.

Hochwasserschutz: Wie sicher ist die Landsberger Innenstadt?

Anfang Juni bestaunten etliche Schaulustige die Wassermassen am Lechwehr in Landsberg.

Plus Im August 2005 drohte der Landsberger Innenstadt eine Überflutung. Seither hat sich einiges getan. Für den Katastrophenfall gibt es klare Ablaufpläne.

Von Thomas Wunder

Anfang Juni hat ein Hochwasser in einigen Regionen Südbayerns großen Schaden angerichtet. In Landsberg kamen zwar etliche Schaulustige um die Wassermassen am Lechwehr zu bestaunen, doch Gefahr für die Anlieger am Fluss bestand zu keiner Zeit. Dennoch wurden Erinnerung an zwei Ereignisse in den Jahren 1999 und 2005 wach. Damals drohte jeweils die Altstadt überflutet zu werden. Und heute? Wie sicher ist die Landsberger Innenstadt vor einem Hochwasser?

Am Pegel Landsberg werden aktuell rund 160 Kubikmeter Wasser pro Sekunde gemessen. Höchststand während der starken Regenfälle Ende Mai/Anfang Juni war am Montag, 3. Juni, mit 432 Kubikmetern pro Sekunde. Die Marke für ein hundertjähriges Hochwasser liegt allerdings bei 1030 Kubikmetern pro Sekunde. Bei diesem Pegelstand sind die einzelnen Stufen des Lechwehrs schon nicht mehr zu erkennen. Beim Pfingsthochwasser 1999 lag der Wert bei 1100, Mitte August 2005 bei 987. Höchststand laut Aufzeichnungen des Wasserwirtschaftsamts war am 10. August 1970 mit 1170 Kubikmetern in der Sekunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen