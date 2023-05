Hochwertige Pedelecs aus Kellerabteil in Landsberg entwendet

Aus einem Keller in Landsberg werden zwei teure Mountainbike-Pedelecs gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen sind ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus am Hindenburgring in Landsberg aufgebrochen und zwei hochwertige Pedelecs entwendet worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Beim Diebesgut handelt es sich um zwei Mountainbikes der Marken Merida und Canyon, wobei ersteres schwarz und das zweite rosafarben ist. Wie der oder die Täter in das Gebäude gekommen sind, ist laut Polizei nicht bekannt. Der Wert der beiden Fahrräder beläuft sich auf knapp 11.000 Euro. An der Tür des Kellerabteils entstand durch Hebelspuren ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch