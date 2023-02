Hochwertiges Auto aus Parkgarage in Landsberg gestohlen

Unbekannte stehlen ein Auto aus einer öffentlichen Parkgarage in Landsberg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Am Sonntag ist in den frühen Morgenstunden in Landsberg ein Toyota Land Cruiser entwendet worden. Wie die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, war der Wagen in der öffentlichen Parkgarage in der Lechstraße abgestellt.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Wagen am Samstag (11. Februar) im Bereich für Dauerparker abgestellt. Als er Sonntagnachmittag zu seinem Auto zurückkehrte, war es nicht mehr da. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Toyota, Land Cruiser mit einem "GR Sport Logo" auf der Heckklappe. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Toyota aus Landsberger Parkgarage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Personen, die am Sonntag (12. Februar) zwischen 5 und 6 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. (AZ)

