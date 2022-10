Hochzeitsmesse in Landsberg: Kleiderträume und vieles mehr

Das Interesse an der Hochzeits- und Eventmesse in Landsberg ist groß. Was die Besucherinnen und Besucher geboten bekommen.

Es ist ja nicht nur die Kleidung. Familienfeste, Geburtstage, Jubiläen und nicht zuletzt eine Hochzeit erfordern jede Menge Organisation rund um die mehr oder weniger groß geplanten Feste, stellen die unmittelbar Beteiligten vor gewaltige Herausforderungen. Da kann eine Veranstaltung, bei der alles rund um eine gelungene Feier kompakt zusammengefasst ist, durchaus hilfreich sein. Die Hochzeits- und Eventmesse von Event D in der Aula der Mittelschule Landsberg bot dies.

Zum zweiten Mal organisierte Eventmanager Thomas Dormeyer eine solche Messe in Landsberg. Für Dormeyer, in der Szene bekannt als DJ Tomix, ist ein solches Event längst kein Neuland mehr. So findet, wie er erzählt, Anfang November in Marktoberdorf die neunte Messe statt. "Und in Weilheim beziehungsweise im Ausweichort Murnau im Januar 2023 ist es bereits die 29. Hochzeitsmesse." Zurück nach Landsberg: Alle Standplätze waren vergeben, das Interesse daran war groß, die Aussteller äußerten sich absolut zufrieden über den Verlauf. Die Hallen beherrschend waren natürlich Brautkleider und festliche Anzüge.

Bei den Kleidern liegt, wie eine Ausstellerin berichtet, der Trend nach wie vor auf figurbetonten Oberteilen und weiten, luftig-leichten Tüllröcken. Ebenfalls relativ groß traten Foto- und Videostudios in Erscheinung. Unterhaltungskünstler vom Zauberer über DJs bis zu einigen Musikern offerierten ihre Künste. Dazwischen konnte etliches Ausgefallenes entdeckt werden. Wie wäre es beispielsweise mit den Ringen oder weiterem Schmuck aus Fair-Trade-Gold? Die Augsburger Goldschmiedemeisterin Nanna Gronborg benützt für ihre Kreationen ausschließlich Gold aus zertifizierten Minen, für die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmaßnahmen vorgeschrieben sind. Oder wie wäre es mit selbst geschmiedeten Trauringen, und das möglichst gemeinsam? Wenn aus einem dicken Edelmetalldraht nach mehreren Stunden ein individuell designter Ring mit nach Hause genommen werden kann, schmiedet das die Verliebten nicht extra fest zusammen? Das durfte am Stand von Oliver Kargus' Hobbygoldschmiede ausprobiert werden.

Hobbygoldschmied Oliver Kargus hatte einen Stand bei der Hochzeitsmesse. Foto: Christian Rudnik

Die Braut in einem Kleidertraum, der Bräutigam im unauffälligen Anzug, der ein wenig Aufpeppen vertagen könnte: Darauf versteht sich das Team von Brautmoden Claudia in Untermeitingen. "Wir haben das auf einer Messe in Frankreich gesehen", erzählt Anika Knoke und führt individuell gestaltete Fliegen vor. Zwei kleine farblich aufeinander abgestimmte Tücher, ein passendes Band darum, fertig ist der Hingucker, mit dem natürlich auch andere am Fest unmittelbar Beteiligte ausgestattet werden können. Wer außergewöhnliche, essbare Give-aways suchte, war bei Violeta Kristen gut aufgehoben. Die junge Konditormeisterin hat sich vor zwei Jahren in Markt Rettenbach mit ihrer Patisserie Rafiness selbstständig gemacht und bringt nicht nur himmlische Hochzeitstorten auf den Tisch. Sie zaubert auch bunte Häppchen in vielen Geschmacksrichtungen und fertigt reich verzierte Schokotaler.

Modenschau bei der Hochzeits- und Eventmesse in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Die Hochzeitsplanung beginnt unter Umständen auch mit der Optimierung der Figur. Etwas mehr oder eher etwas weniger Gewicht auf der Waage? Schönheit nicht nur für innen, sondern auch äußerlich? Tipps für die richtige Ernährung, Gesundheitskurse oder das perfekte Styling – das Angebot rund um Körper und Geist ließ kaum Wünsche offen. An die Finanzierung nicht nur des Fests, sondern auch für die Zeit danach war auf der Messe gedacht. Die Finanzexperten mit Sitz in Aichach und Schwabmünchen boten bankenunabhängige Beratung auch in Steuerfragen an.

Im Außenbereich der Schule konnten sich Besucher nicht nur mit Kaffee von der Kaffeekutsche verwöhnen lassen oder eine Brautlimousine testen. Dort wurden auch Aufbauten für das festliche Draußen vorgestellt, vom schnell aufgestellten Event-Zelt inklusive Mobiliar bis zur technisch ausgestatteten Bühne für eine Band.