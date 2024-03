Landsberg

18:01 Uhr

Höhere Parkgebühren für SUV: Wäre das auch in Landsberg denkbar?

Plus In Paris fallen für SUV wohl bald die dreifachen Parkgebühren an. Mit welchen Maßnahmen das Verkehrsaufkommen in Landsbergs Innenstadt reduziert wird.

Von Dominik Stenzel

In vielen Städten wird auf politischer Ebene diskutiert, wie die Verkehrswende gelingen kann. Die französische Metropole Paris stand zuletzt mit einer aufsehenerregenden Maßnahme in den Schlagzeilen: Besucherinnen und Besucher, die mit einem SUV anreisen, müssen bald wohl die dreifache Parkgebühr bezahlen. Wegen des hohen Spritverbrauchs gelten die meisten dieser Fahrzeuge als umweltschädlich, aufgrund ihrer Größe beanspruchen sie mehr Platz als herkömmliche Pkw. In Landsberg wird ebenfalls das Ziel verfolgt, das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt zu reduzieren. Doch wäre es allein aus rechtlicher Sicht überhaupt möglich, Parkgebühren nach dem Gewicht von Autos zu staffeln?

Über die in Paris angestrebte Neuregelung informiert unter anderem der ADAC. Betroffen von der enormen Verteuerung der Parkgebühren sind demnach ausschließlich Besucherinnen und Besucher der Stadt und damit auch Urlaubende aus Deutschland. Sind sie in einem Fahrzeug mit einem Leergewicht ab 1,6 Tonnen unterwegs, könnte für sie bald ein dreimal so hoher Betrag fürs Parken fällig werden. Die Gebühr für eine Parkstunde im Zentrum würde dann beispielsweise bei 18 Euro liegen. Bisher wurden auch für schwerere Pkw sechs Euro für eine Stunde fällig. Die neuen Regelungen könnten ab September in Kraft treten.

