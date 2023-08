Hohe Auszeichnung für die Landsbergerin Ruth Sobotta

Die langjährige Stadt- und Kreisrätin erhält das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten. Auch heute noch engagiert sie sich auf vielfältige Weise.

Ruth Sobotta wurde für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In einer kleinen Feierstunde im Landratsamt, an der auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl teilnahm, übergab Landsbergs stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler das Ehrenzeichen. In ihrer Laudatio hob Horner-Spindler das über 50-jährige Engagement von Ruth Sobotta für den Awo-Ortsverein Landsberg hervor, aber auch ihren Einsatz als Vorsitzende des Freundeskreises der Städtischen Museen Landsberg, insbesondere für die Sanierung des Herkomer-Museums und für die Sanierung und Neukonzeption des Neuen Stadtmuseums.

Ruth Sobotta war lange Stadträtin und Kreisrätin

Ruth Sobotta war zudem 30 Jahre lang Stadträtin (sechs Jahre lang Dritte Bürgermeisterin) und zwölf Jahre lang Kreisrätin, davon sechs Jahre stellvertretende Landrätin. Auch heute noch setzt sich Ruth Sobotta mit großer Kraft für Chancengleichheit, für Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gegen Rassismus ein, heißt es in der Pressemitteilung.

Für dieses vielfältige Engagement und den großen Einsatz für das Gemeinwohl erhielt Ruth Sobotta das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. (AZ)

