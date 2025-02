Hohe Auszeichnung für Ehrenamtliche aus dem Kreis Landsberg

Das Ehrenamt hat viele Gesichter – das zeigte sich bei der Auszeichnung von 28 Personen aus dem Landkreis Landsberg mit dem Ehrenzeichen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Lechsporthalle in Landsberg. Erich Püttner, in Vertretung des erkrankten Landrats, betonte, dass das Ehrenamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von unschätzbarem Wert sei. Eine besondere Auszeichnung, die Bundesverdienstmedaille, erhielt Marlies Klocker aus Schwifting, die 2006 die Tafel in Landsberg gründete, sie 17 Jahre lang leitete und damit eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Menschen schuf. Klocker habe damit ein Zeichen der Solidarität gesetzt und mit ihrer Beharrlichkeit, auch gegenüber Behörden, viele Herausforderungen, so auch zahlreiche Umzüge der Tafel, gemeistert, so Püttner.

Aus Egling wurden Petra Kollross und Peter Siebenhütter geehrt. Kollross leitet seit 40 Jahren einen Mädchenchor mit Musik und Gesang. Siebenhütter ist seit 1995 Mitglied der Kirchenverwaltung und Kirchenpfleger. In seine Zeit fielen zahlreiche Bau- und Renovierungsarbeiten. Christa Wagner aus Obermeitingen ist seit 26 Jahren das Gesicht des Bastelkreises. Durch die Einnahmen aus Oster- und Adventsmärkten konnten mittlerweile 50.000 Euro an soziale Einrichtungen überwiesen werden. Aus Scheuring wurden Rudolf Aumüller, Franz Berghofer und Cordula Schamper ausgezeichnet. Aumüller gehört seit über 30 Jahren dem FC Scheuring an, war 17 Jahre Vorsitzender und führte auch die Aktion Saubere Landschaft durch. Franz Berghofer ist seit 40 Jahren bei den Edelweiß Schützen und fungierte dort bereits als Vorsitzender, Jugendleiter und Kassenwart. Cordula Schamper machte sich in vielen Positionen für die Dorfgemeinschaft stark. So leitete sie den Frauenbund, war im Vorstand der Dorferneuerung und zudem Mesnerin.

Aus Utting wurden Johann Huber und Barbara Schubert geehrt. Huber leitete über 50 Jahre die Blasmusikfreunde Utting und sorgte für ein gutes Miteinander auch mit den Partnergemeinden. Schubert unterstützt seit 2006 den Verein Gemeinsinn im Büro, so mit Buchhaltung und dem Ausstellen der Spendenquittungen. Aus Kaufering wurden Markus Frigl, Elisabeth Haltmayr, Günther Honel, Werner Mitsching und Ulrich Ried mit dem Ehrenzeichen bedacht. Frigl ist Mitbegründer der Brotbackgruppe, organisiert für den VfL Kaufering die Altpapiersammlung, hilft bei der Organisation des Leonhardiritts und gehört der Kirchenverwaltung an. Elisabeth Haltmayr fungiert seit 24 Jahren als Kassier bei den Gartenfreunden und trägt zum aktiven Vereinsleben bei. Günther Honel liegen die Senioren am Herzen. Er ist im Seniorenbeirat und bringt sich in vielfältiger Art und Weise im Seniorenstift ein, wo er auch als Heimsprecher fungiert. Werner Mitsching war 17 Jahre Jugendleiter und Trainer beim VfL Kaufering, zudem Platzwart. Er organisiert auch die Schulweghelfer und ist in der Nachbarschaftshilfe aktiv. Ulrich Ried gehört seit 40 Jahren dem Veteranen- und Soldatenverein an. Als Fahnenträger war er bei allen Veranstaltungen mit dabei.

Aus Landsberg wurden Jürgen Fuchs, Peter Richter, Petra Rieker, Irmgard Scheibenbogen und Herbert Schild ausgezeichnet. Fuchs ist dem SV Erpfting seit Jahrzehnten treu und fungiert als Trainer, Abteilungsleiter Fußball und begeistert den Nachwuchs für die Stockschützen. Zudem organisiert er die Dorfmeisterschaft. Peter Richter gehört der Sektion Landsberg des Alpenvereins an, ist seit 30 Jahren Beisitzer, zudem Ausbildungsreferent, Skilehrer und Trainer. Petra Rieker gründete 2004 das Familienzentrum „Familienoase“, war Vorsitzende und kümmerte sich bis 2019 um Buchhaltung und Fördergelder. Irmgard Scheibenbogen stammt zwar aus Schwabmünchen, führte jedoch in Landsberg bei der Arebeiterwohlfahrt 2008 die Lesepaten ein. Mittlerweile sind bis zu 70 Paten an elf Grundschulen tätig. Herbert Schild gründete vor 30 Jahren die gregorianische Schola Fox Gregoria in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt und leitete sie. Zudem war er 45 Jahren Kantor.

Aus Apfeldorf wurden Edeltraut Ehle, Johann Maier und Adelheid Zerle geehrt. Ehle ist „die gute Seele“ für die Senioren und veranstaltet Ü80-Partys. Johann Maier fungiert seit 30 Jahren als Mesner und macht auch Kirchenführungen. Adelheid Zerle begleitete im Hospiz- und Palliativverein Landsberg über 20 Jahre Sterbende. Monika Gleich aus Unterdießen gehört seit 30 Jahren dem Musikverein an und fördert den Nachwuchs mit musikalischer Früherziehung. Zudem engagiert sie sich in Frauenbund und Theaterverein. Walter Frieß aus Denklingen war 31 Jahren in verschiedenen Rollen bei Stücken des Theatervereins auf der Bühne, den er auch 33 Jahre als Vorsitzender führte.

Brigitte Eichner aus Rott veranstaltet seit 2006 Seniorennachmittage, gehört dem Pfarrgemeinderat an und bringt sich bei der Dorfweihnacht ein. Wolf-Dieter Friedrichsdorf aus Ummendorf führte beim Bürgerverein 24 Jahre die Kasse und bringt sich seit 2015 beim Arbeitskreis Asyl ein. Aus Weil wurden Monika Bauer und Reimund Schiffmann ausgezeichnet. Bauer ist seit 1986 Übungsleiterin Turnen. Schiffmann war Klinikseelsorger und Gründungsmitglied bei Palliativ Care.