Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall zwischen Pürgen und Landsberg

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen Pürgen und Landsberg ist am frühen Mittwochabend hoher Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine Gruppe aus fünf Autos gegen 17.35 Uhr die Staatsstraße 2057 von Pürgen Richtung Landsberg. Der erste Autofahrer wollte nach links Richtung Thalhofen abbiegen, was die zwei folgenden Fahrzeugführer zum Bremsen veranlasste. Die Lenkerin des vierten Fahrzeuges, eine 44-Jährige aus dem südlichen Landkreis Landsberg, übersah die vor ihr haltenden Fahrzeuge und versuchte nach links auszuweichen. Dabei touchierte ihr Wagen das linke hintere Eck des vor ihr fahrenden Fahrzeugs und geriet in den Gegenverkehr. Dieser konnte gerade noch ins Bankett ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Bei dem Unfall wurden die beiden unmittelbar am Unfall beteiligten Fahrzeugführerinnen leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (AZ)