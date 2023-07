Hoher Sachschaden bei Unfall beim Ausparken

Eine Autofahrerin übersieht in Landsberg einen anderen Wagen. Der wird schwer beschädigt und muss abgeschleppt werden.

Hoher Sachschaden ist am frühen Sonntagabend bei einem Unfall in Landsberg entstanden. Eine Frau übersah beim Ausparken ein anderes Auto.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 27-jährige Landsbergerin in der Waldheimer Straße in Landsberg aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah sie den querenden Wagen einer 46-jährigen Landsbergerin. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge war so heftig, dass der ein Auto abgeschleppt werden musste. Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Auch am Wagen der Unfallverursacherin entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, insgesamt etwa 11.500 Euro. (AZ)

