Hoher Sachschaden: Betrunkener fährt mit Auto gegen Laterne

Ein Mann kommt in Landsberg mit seinem Wagen von der Straße ab. Laut Polizei war er stark betrunken.

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Landsberg gegen eine Straßenlaterne gefahren. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.500 Euro.

Wie die Polizei meldet, war der 32-Jährige aus Landsberg gegen 2.35 Uhr mit seinem Wagen auf der Von-Kühlmann-Straße unterwegs, als er aus bislang nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte.

Die Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer eine nicht unerhebliche Alkoholisierung fest. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

