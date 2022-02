Holocaust-Vergleich bei Corona-Schau sorgt in Landsberg für Kritik

Plus Auf dem Landsberger Hauptplatz ist eine umstritten Schau eines Impfgegners zu sehen. Dort wird ein Vergleich zur NS-Zeit gezogen. Kommunalpolitiker und die Israelitische Kultusgemeinde üben scharfe Kritik.

Hat eine angemeldete Versammlung mit einer Bilderschau von Gegnern der Corona-Impfungen auf dem Landsberger Hauptplatz ein juristisches Nachspiel? Bei der gezeigten „Galerie des Grauens“ am Montag waren auf einem Plakat Wachtürme des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zu sehen, daneben stand „Denn das Morden nimmt kein Ende“. Die Veranstaltung fand unter dem Motto „Journalismus und die freie Impfentscheidung“ statt. Politiker aus dem gesamten Landkreis Landsberg reagieren schockiert, auch die israelitische Kultusgemeinde (IKG) Augsburg. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel will die Staatsanwaltschaft einschalten.