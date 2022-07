Holocaust-Vergleich in Landsberg: Impfkritiker muss Strafe zahlen

Plus Im Februar wird in Landsberg eine umstrittene Bilderschau gezeigt. Darin werden Vergleiche zwischen der Corona-Impfkampagne und dem Holocaust gezogen. Der Macher landet vor Gericht.

Wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung musste sich am Dienstag (12. Juli) vor dem Landsberger Amtsgericht ein Mann aus dem Landkreis Augsburg verteidigen. Er hatte im Februar auf dem Hauptplatz in Landsberg seine Ausstellung „Galerie des Grauens“ im Rahmen einer Kundgebung gezeigt und das Schicksal der Juden und anderer Bevölkerungsgruppen unter der Herrschaft der Nationalsozialisten mit der Corona-Impfkampagne gleichgestellt.