Hospiz- und Palliativverein auf dem Christkindlmarkt

Am 3. Adventswochenende, vom 13. bis 15. Dezember, durfte sich der Hospizverein auf Einladung der Stadt wieder kostenfrei in der LechStadtHütte auf dem Landsberger Christkindlmarkt präsentieren. Ein Ruf in die Gemeinschaft der Vereinsmitglieder und rund hundert Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter hatte genügt, um viele selbst gebackene Weihnachtsplätzchen, selbst gestricktes und -bemaltes sowie weihnachtlich dekoratives für diese Tage zur Verfügung zu haben.

Icon Vergrößern Ganz viel Herz bringt Hospizarbeit zu den Menschen, Palliativmediziner Josef Binswanger hat leuchtend rote Herzen für die Besucher mit Liebe gebacken. Foto: Iris Maucher Icon Schließen Schließen Ganz viel Herz bringt Hospizarbeit zu den Menschen, Palliativmediziner Josef Binswanger hat leuchtend rote Herzen für die Besucher mit Liebe gebacken. Foto: Iris Maucher

Am Stand war, trotz der zeitweise winterlich windigen und kühl feuchten Temperaturen, ein reges Kommen und Gehen. In anregenden Gesprächen hatte man viel Gelegenheit, die Arbeit vorzustellen. Die engagierten Ehrenamtlichen vor Ort beantworteten gerne Fragen interessierter Besucher zu Vorsorge, Patientenverfügung und Begleitung von Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Das „Sortiment“ fand viel Anklang und half dabei oft, eine Brücke für tiefer gehende Gespräche zu bauen. Diverse Kleinigkeiten wechselten dabei im Austausch gegen eine kleine Spende den Besitzer. Der Hospizverein bedankt sich herzlich für die finanziellen Zuwendungen, die überwiegend in das so wichtige, doch ausschließlich aus Spenden finanzierte Tätigkeitsfeld der Trauerarbeit einfließen.

Ein ganz besonderer Dank gilt all den Ehrenamtlichen, die den Verein mit unermüdlichem Eifer und großer Bereitschaft bei den Vorbereitungen und der Präsentation vor Ort unterstützt haben. Ohne das Mitwirken dieser vielen helfenden Hände wäre eine mehrtägige Präsentation des HPV in der Öffentlichkeit nicht möglich.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.