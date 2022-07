Hund oder Katze sind weg: Was muss man tun?

Viele Menschen haben inzwischen einen Vierbeiner um sich, der ihr Leben bereichert.Wenn die Katze verschwunden ist, gibt es zahlreiche Anlaufstellen im Landkreis Landsberg, die helfen.

Wer Tiere liebt und vor allem Katzen, der weiß, wie schlimm es sein kann, wenn die Katze nicht mehr nach Hause kommt. Was kann man als Besitzerin oder Besitzer tun, wer hilft und was ist, wenn man sie findet und man kann sie nicht befreien? Wer hilft einem dann mitten in der Nacht?

Katzen werden auch auf Facebook gesucht

In Landsberg war Kater Kasimir verschwunden, vor einigen Wochen war ein Kater aus dem Vorderanger ganze zehn Tage unterwegs. Wer in die Vermisst-Foren in den Sozialen Medien schaut, stellt fest, dass im Moment enorm viele junge Katzen vermisst werden. Schon im Vorfeld ist wichtig: Wer ein Tier hat, sollte es bei einer Organisation wie Tasso registrieren lassen. Das geht über eine Tätowierung oder einen Chip, der in der Tierarztpraxis implantiert, wird. Bei Tasso werden jährlich rund 113.000 Tiere als vermisst gemeldet. Viele, wie beispielsweise der einjährige rote Kater Kasimir, finden nicht mehr nach Hause zurück. Mit Tasso kann man die Vermisstenmeldung online stellen, Suchplakate ausdrucken und das Tier dann, wenn es gefunden wird, identifizieren. Zum Tätowieren raten das Tierheim, aber auch Tierärzte wie Bernd Gühne. „Die Suche ist nicht einfach, man weiß nicht, was passiert ist: Hat das Tier gekämpft, versteckt es sich oder ist es eingesperrt?“ Am besten ist es Nachbarn zu informieren und sie sollen Garagen und Gartenhäuser offen lassen und in die Keller schauen.

Ein GPS-Tracker für die Katze hilft

Man kann seine Katze auch mit einem GPS-Tracker versehen, damit man sie wiederfindet. „Freigänger haben immer ein Risiko, das hilft sie zu suchen.“ Detlef Großkopf vom Tierschutzverein Landsberg rät auch dazu, bei vermissten Hunden bei der Polizei anzurufen. „Das Tierheim hilft mit der Seite ’Gesucht/Gefunden’, das wird sehr gut angenommen.“

Zusätzlich kann man im Tierheim oder bei Facebook bei vielen Gruppen nach einem Tier suchen. Wenn man im Internet nach Hilfe fragt, findet man auch die Gruppe K9, die vor allem vermisste Menschen, aber nun auch Tiere sucht. Der Einsatz eines K9-Suchhundes ist immer von der jeweiligen Situation abhängig. Nicht in jedem Fall ist der Suchhundeeinsatz ratsam und zielführend. Susi Bautz von der Gruppe sagt: „Folgende Entlaufsituationen lassen auf einen K9-Tiersucheinsatz schließen: Wenn die Katze ein hohes Alter erreicht hat und auf Medikamente angewiesen ist, wenn es sich um sehr junge, wenige Monate alte Katzen handelt, wenn es einen Unfall gab, bei dem die Katze eine Verletzung erlitten hat, und wenn außergewöhnlich hohe oder niedrige Temperaturen herrschen und die Katze eine gesundheitlich eingeschränkte Konstitution hat.“ Auf der Homepage www.k9-expert.com findet man viele Infos und es gibt auch die Hotline 0152/02460596.

Tier in Not: Tierheim und Polizei informieren

Kater Kasimir war nun nicht weit weg von seinem Zuhause in einer fremden Wohnung im Dachgeschoss eingesperrt. Das wussten die Freunde und Nachbarn, die ihn auch mit Plakaten suchten, aber nicht. Denn drei Tage war er verschollen – dann in der Nacht zum Freitag hörte man ihn laut aus dem Dachfenster schreien. Von außen konnte man nicht sehen, ob er verletzt war. Man kam auch nicht in die Wohnung, denn der Eigentümer war nicht da.

Hier kann man nur eins tun: Ruhig zu bleiben, nicht das Fenster einwerfen und die Polizei rufen. Denn wenn man versucht, selbst ins Haus zu gelangen, kann das als Einbruch gewertet werden. Deshalb lohnt sich ein Anruf bei der Polizei, die ins Kasimirs Fall sehr gut beraten hat. Die beiden Beamten, die nachts in den Vorderanger kamen, informierten den Hausbesitzer per Telefon und mithilfe einer freundlichen Nachbarin, die noch nachts kam, konnte das Tier befreit werden. Also ist auch die Polizei Ansprechpartner, in Landsberg sogar ein sehr freundlicher und kompetenter, denn die beiden Beamten, die im Einsatz waren, beruhigten auch alle, die versuchten, das Tier zu retten.