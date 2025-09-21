Hundeerziehung spielerisch erleben

Die Kinderferienfreizeit beim GSV Landsberg zum Thema: „Der richtige Umgang mit dem Hund – Hundeausbildung erleben“ begeisterte Kinder und Vierbeiner gleichermaßen. Wie verhält man sich richtig gegenüber einem Hund? Was ist Clicker-Training? Und wie fühlt es sich an, einen Rally Obedience Parcours zu laufen? Diese und viele weitere Fragen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Kinderferienfreizeit des Gebrauchs- und Sporthundevereins GSV Landsberg unter dem Motto „Der richtige Umgang mit dem Hund – Hundeausbildung erleben“. Einen Tag lang konnten Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in die spannende Welt der Hundeausbildung eintauchen, begleitet von gut ausgebildeten Hunden unterschiedlichster Rassen und Größen.

Die tierische Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Theorie und Praxis, wie zum Beispiel Rally Obedience, Hürden springen, Bälle suchen und apportieren, Hundespielzeug basteln, Fotostation, Tricks und vieles mehr. Zu Beginn erhielten die Kinder eine theoretische Einführung in die Grundlagen des Hundeverhaltens und des sicheren Umgangs mit Hunden. Danach ging es auf den Hundeparcours, bei dem die Kinder gemeinsam mit den Vierbeinern Hindernisse bewältigten. Bei der modernen Hundesportart Rally Obedience erlebten die Kinder hautnah, wie wichtig Teamarbeit und Vertrauen zwischen Mensch und Hund sind. Ein besonderes Highlight bildete die Hundeschau, bei der verschiedene Rassen vorgestellt wurden – kleine, wuschelige Begleithunde, Arbeitshunde, Sport- und Schulhunde. Die Kinder konnten Fragen stellen, streicheln, beobachten und staunen, was Hunde alles leisten können. Es war ein rundum gelungener Tag – für Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen. Die Veranstaltung war Teil des Ferienprogramms der Stadt Landsberg am Lech und findet einmal im Jahr während der Sommerferien statt.

