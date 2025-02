Hunderte Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Hellmairplatz

Hunderte Menschen haben sich am Samstagmittag auf dem Hellmairplatz in Landsberg eingefunden, um friedlich ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Viele von ihnen hielten Banner und Schilder in die Höhe: „Menschenrechte sind unverhandelbar“ war auf einem zu lesen, „Liebe statt Hass“ auf einem anderen. Auch die turbulente Woche im Bundestag wurde mehrfach aufgegriffen. Am Mittwoch hatte im Parlament ein Antrag der Union zur Verschärfung der Asylpolitik durch Stimmen der AfD eine Mehrheit erreicht.

Die Vereinigung „Landsberg bleibt bunt“ rief zu der Kundgebung unter dem Motto „Landsberg gegen Rechts – 1933 kam nicht aus dem Nichts – heute bist DU der Unterschied“ auf. Auf einer Bühne hielten Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Verbänden und Institutionen aus der Mitte der Gesellschaft Reden, außerdem gab es Livemusik. Funktionäre von Parteien waren bewusst nicht eingeladen worden: Die Demo sollte drei Wochen vor der Bundestagswahl nicht zu einer Wahlkampfveranstaltung werden, hieß es von den Organisationen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.