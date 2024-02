Landsberg

Hupen und Krach machen bei Demos: Was ist verhältnismäßig?

Plus Wie gehen Landratsamt und Stadt Landsberg mit der Kritik der Bürgerinnen und Bürger an den Montagsdemos um? Das Versammlungsrecht bietet momentan wenig Möglichkeiten.

Von Alexandra Lutzenberger

Sind Traktoren, ehemalige Militärfahrzeuge und Lkw zulässige Versammlungsmittel? Das ist im Versammlungsgesetz festgelegt und deshalb zugelassen. Hier könnte eigentlich nur eine Gesetzesänderung im Versammlungsrecht helfen, die die Gewerkschaft der Polizei gefordert hat. Bis eine solche Änderung kommt, kann es allerdings dauern. Was kann man also machen, wenn man Demos erlauben, aber die Lärmbelästigungen der Montagsdemos in der Altstadt einschränken will? Die Stadt Landsberg und das Landratsamt beantworten einige Fragen und nehmen Stellung.

„Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht sind höchste Güter unserer Demokratie.“ Das sagt die Oberbürgermeisterin der Stadt Landsberg Doris Baumgartl (UBV). Als Oberbürgermeisterin verstehe sie den Ärger der Anwohner der Landsberger Innenstadt, die sich durch die wöchentlich wiederkehrenden Demos und die großen Fahrzeuge unerträglich massiv belastet fühlen. Rücksichtnahme und friedvolles Miteinander sehen für sie anders aus. „Es macht mir insbesondere große Sorgen, dass neben den Demonstranten montagabends kaum mehr andere Menschen in der Altstadt kommen.“ Man überprüfe, ob es rechtliche Möglichkeiten gebe, die Bewohner der Innenstadt zu schützen. „Allerdings haben wir nicht allzu große Hoffnung, hier eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Auch andere Städte stehen vor ähnlichen Problemen“, so Baumgartl.

