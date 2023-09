Landsberg/Igling

Beim Golfen kann Oberbürgermeisterin Baumgartl alles andere ausblenden

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl am Abschlag zu Loch 6, das sie in Igling am liebsten Spielt.

Plus Weit weg von jeglichem Trubel schlägt Landsbergs Rathauschefin auf der Anlage in Igling ab. Der Sport fasziniert sie in mehrerer Hinsicht.

Von Dominik Stenzel

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die ersten Ansprechpartner in ihrer Gemeinde und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Kommune bei. Dabei kommen etliche Arbeitsstunden zusammen. Doch wie nutzen sie ihre rare Freizeit, etwa in einer sitzungsfreien Woche? In einer Serie wollen wir die Hobbys der Rathauschefs im Landkreis Landsberg vorstellen und damit die Person „hinter“ dem Amt näher kennenlernen. Heute: Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Der Golfplatz in Igling ist ein idyllischer Ort an diesem Vormittag, jeglicher Trubel scheint weit weg. Die Sonne strahlt über der perfekt gepflegten Anlage, am Himmel ist keine einzige Wolke zu sehen. Ideale Bedingungen also zum Golfen - und zum Abschalten. Das freut auch Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: Seit rund 30 Jahren betreibt sie den Sport, der sie in mehrerer Hinsicht fasziniert.

