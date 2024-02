Landsberg

Ihre vielen Ehrenämter sind Michaela Geigers Antrieb

Plus Sie engagiert sich beim VdK, ist Wohnraumberaterin und Schulweghelferin: Die „Stille Heldin“ Michaela Geiger aus Landsberg ist ehrenamtlich im Dauereinsatz.

Michaela Geigers Liste an ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang, so lang, dass man sich fragt, wie sie das alles in ihrem Leben unterbringt – zumal sie auch fünf Enkelkinder und hochbetagte Eltern hat, die sie – wo nötig – unterstützt. Tatsächlich hilft bei so viel Engagement nur gute Planung, auch deshalb, damit dazwischen auch einmal freie Zeit übrig bleibt. Zum Ehrenamt kam die 64-Jährige gebürtige Schwiftingerin 2017, als sie aufgrund schwerer Krankheit in Rente ging. Nachdem sie beruflich immer viel mit Menschen zu tun gehabt hatte – Geiger betrieb unter anderem viele Jahre den Dorfladen in Schwifting -, merkte sie schnell, dass nur zu Hause sitzen ohne Kontakte auf Dauer nicht befriedigend war.

„Deshalb habe ich mir ein Ehrenamt gesucht“, sagt Michaela Geiger. Da sie in einer Reha bereits erste Kontakte zum Sozialverband VdK hatte und gern die VdK-Zeitung las, stieß sie dort auf einen Aufruf, sich ehrenamtlich zu engagieren. Michaela Geiger startete mit dem Geburtstagsbesuchsdienst. Bis heute klingelt sie bei Jubilaren, überbringt Glückwünsche und nimmt sich Zeit für einen Plausch. Das Bedürfnis, der Einsamkeit für eine Weile zu entgehen und zu reden, sei seit der Corona-Pandemie noch einmal gewachsen, weiß Geiger. Deshalb verweist sie die Senioren auch gerne an bestehende Einrichtungen wie beispielsweise das Projekt „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ beim BRK Landsberg. Geiger besucht auch kranke VdK-Mitglieder und solche, die dem Tod entgegengehen, und betreut diese als Pflegebegleiterin, damit die Angehörigen auch einmal Zeit für sich haben.

