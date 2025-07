IKG-Schüler engagieren sich für guten Zweck

Das Ignaz-Kögler-Gymnasium veranstaltet jedes Jahr vor Weihnachten einen Adventsbasar, dessen Erlös regelmäßig einem guten Zweck zugeführt wird. In diesem Jahr ging die Spende in Höhe von 4779,10 Euro an den Verein „Familienoase Landsberg“ e. V., der in Landsberg ein offenes Familienzentrum und das Projekt „Familienpaten“ betreibt. Die Schülersprecher Anton Brockmann, Linus Strohmayer und Miriam Riedle überreichten den Scheck zusammen mit Schulleiterin Julia Garbe an Petra Rieker, stellvertretend für die Familienoase, die sich sehr darüber freute.

