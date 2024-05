Im Bunker der Welfenkaserne wird den Opfern des Holocausts gedacht

79 Jahre nach der Befreiung des KZ-Außenlagerkomplexes findet im „Erinnerungsort Weingut II“ eine Gedenkveranstaltung statt. In den Reden schwingt auch Sorge mit.

Rund 23.000 Häftlinge – überwiegend jüdischer Herkunft – wurden von Juni 1944 bis April 1945 in den KZ-Außenlagerkomplex um Landsberg und Kaufering gebracht. Unter schrecklichen und menschenunwürdigen Bedingungen sollten sie auf dem Gelände der heutigen Welfenkaserne für das NS-Regime eine unterirdische Flugzeugfabrik errichten. Tausende Menschen verloren ihr Leben. Anlässlich des 79. Jahrestags der Befreiung der Lager am 27. April 1945 fand in dem „Erinnerungsort Weingut II“ eine Gedenkveranstaltung statt.

Bernd Herrmann, Oberstleutnant und Standortältester, begrüßte die Gäste bei der gemeinsamen Veranstaltung der Stadt Landsberg, des Markts Kaufering und der Bundeswehr – darunter Holocaust-Überlebende und Angehörige Überlebender – im Bunker der Welfenkaserne. Der 96-jährige Abba Naor, der im vergangenen Jahr in einer bewegenden Rede über seine Zeit im KZ-Außenlager Kaufering sprach, musste seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. „Nie wieder ist jetzt“ – dieser Aufruf sei aktueller denn je und die Verantwortung in Deutschland besonders groß, sagte Bernd Herrmann. Dass judenfeindliche Vorfälle seit dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres „dramatisch zugenommen“ haben, bezeichnete er als „unerträglich“. Herrmann forderte auf, Israel und allen Juden weltweit solidarisch zur Seite zu stehen.

Leslie Rosenthal wurde im KZ-Außenlager geboren. Foto: Thorsten Jordan

Die Demokratie ist mit der Erinnerungsarbeit verknüpft

Der in Landsberg geborene Landtags-Vizepräsident Ludwig Hartmann (Grüne) ging ebenfalls auf die jüngsten Entwicklungen ein und rief dazu auf, Feinden von Demokratie und Menschlichkeit entschieden entgegenzutreten. „Wir stehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht da, wo wir stehen wollten“, sagte Hartmann. Es brauche eine gesamtgesellschaftliche Gegenbewegung, damit sich Jüdinnen und Juden „in unserer Mitte“ sicher fühlen. Es sei „so wichtig“, zu erinnern und Verantwortung zu übernehmen, sagte auch Ludwig Spaenle, Beauftragter der bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, in seiner Rede. Landsberg nehme seine Geschichte an, stellte der CSU-Politiker fest.

68 Bilder Gedenkveranstaltung anläßlich des 79. Jahrestages der Befreiung des KZ-Außenlagers Landsberg / Kaufering Foto: Thorsten Jordan

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird am 23. Mai 75 Jahre alt. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, zeigte sich vor diesem Hintergrund auch dankbar. Die Demokratie sei hierzulande von Anfang an mit Erinnerung verknüpft – auch gegen Widerstände. Die Ausstellung in der Welfenkaserne ist in Knoblochs Augen ein gutes Beispiel dafür, wie eine staatliche Institution diesen Auftrag angenommen hat. Der im Februar 1945 geborene Leslie Rosenthal reiste mit Angehörigen aus dem kanadischen Toronto zu der Gedenkveranstaltung an. Er war eines von sieben Babys, die im KZ-Außenlager Kaufering geboren wurden. Rosenthal berichtete, dass seine 2018 verstorbene Mutter ihre Schwangerschaft zunächst versteckt habe und in ständiger Furcht leben musste. Sie und die sechs anderen schwangeren Frauen im Lager hätten einander unterstützt. Dass sie alle schließlich gesunde Kinder zur Welt bringen konnten, sei ein Wunder.

Laut Charlotte Knobloch ist die Demokratie mit der Erinnerungsarbeit verknüpft. Foto: Thorsten Jordan

Neue Ausstellung in der Welfenkaserne widmet sich einem „stillen Helfer“

Talya Lador-Fresher, Israels Generalkonsulin für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen, ist aufgrund der steigenden Zahl an antisemitischen Vorfällen besorgt. Sie zeigte sich angesichts der Veranstaltung „sehr dankbar“, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit in diesen schweren Zeiten einen so hohen Stellenwert erfahre. Landsberg bezeichnete Lador-Fresher als „Ort der Hoffnung“: Aus der Asche sei dort wieder jüdisches Leben aufgebaut worden. Vom Kratzerkeller in Landsberg aus wurden nach Kriegsende Auswanderung nach Palästina organisiert und dort liegen auch die Wurzeln des Kibbuz Lohamei Hageta‘ot.

Die Ausstellung „Alois Elsner – der stille Helfer“ wurde nach der Veranstaltung eröffnet: (von links) Alois Elsner (Sohn), Oberstleutnant Bernd Herrmann, Hauptmann Gerhard Bechtold, und Stabsfeldwebel der Reserve Alexander Wittmann. Foto: Thorsten Jordan

Nach den Reden gab es eine Kranzniederlegung mit Schweigeminute und ein gemeinsames Gebet von Rabbiner Shmuel Aharon Brodman, dem Militärdekan Jürgen Eckert und der Militärpfarrerin Sandra Gassert. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkveranstaltung vom Schülerblasorchester St. Ottilien unter der Leitung von Ulrich Sießmeir und dem Dirigenten Hans-Günter Schwanzer. Im Anschluss wurde als Teil der Militärgeschichtlichen Sammlung „Weingut II“ die neue Ausstellung „Alois Elsner – Der stille Helfer“ eröffnet.

Als Kaminkehrer habe Elsner einst unter anderem Nahrung und Medikamente in die Lager geschmuggelt und dabei ständig das Risiko in Kauf genommen, ertappt zu werden, informierte Hauptmann Gerhard Bechtold, Leiter Militärgeschichtliche Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“. Elsners Sohn hat für die Ausstellung Dokumente und Exponate zur Verfügung gestellt. Jährlich besuchten rund 150 Gruppen den Erinnerungsort, so Bechtold. Die Hälfte machten Schulklassen aus.