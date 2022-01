Landsberg

vor 33 Min.

Im Einsatz stehen die Damen der Feuerwehr Landsberg ihre Frau

Plus Die Landsberger Feuerwehr kann ihr Jubiläum nicht groß feiern. Verdient hätten es die Ehrenamtlichen allemal. So auch die Handvoll Frauen unter den Brandschützern, die über ihre Arbeit in der einstigen Männerbastion berichten.

Von Vanessa Polednia

Seit 1861 gibt es die Feuerwehr Landsberg. Eine große Feier konnte es im vergangenen Jahr zum 160-jährigen Bestehen wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Das Landsberger Tagblatt möchte im Rahmen einer Serie aber auf die Entwicklung des Vereins blicken und spannende Persönlichkeiten vorstellen. Im zweiten Teil erzählen Kathrin Elstner und Alicia Helmberger, ob die Feuerwehr immer noch eine Männerdomäne ist und was sie antreibt, Feuerwehrfrauen zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen