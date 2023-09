Im Frauenwald wird es am Wochenende bunt

Ein actionreiches Wochenende steht bald an und neben Denkmalschutz oder bayerischer Kultur steht eine Woche vor der Landsberger Kunstnacht, Graffiti im Mittelpunkt.

Eine Safari in Bayern? Mit Kunst und Malerei - das klingt spannen. Die "Bavarian Safari" vereint zwölf Graffiti & Streetart Künstler, die am Wochenende auf eine ungewöhnliche Safari im Frauenwald von Landsberg gehen werden. Was es dabei zu sehen gibt, ob runde Styles oder bunte Tiere – die Graffit-Jam lässt alles offen. Am 2. Septemberwochenende gestalten zwölf lokale, regionale und internationale Künstler aus Augsburg, Kaufbeuren, Landsberg und La Rochelle die Gewerbehalle an der Kelvinstraße 1 im Frauenwald von Landsberg.

Das Motto bei der Graffiti-Jam ist "Viva la Buntness"

Unter dem Motto “Viva la Buntness” setzt sich der Veranstaltungspartner “Die Bunten”, aus Augsburg als Verein zur Förderung von Graffiti Kultur für mehr bunte Wände und ein besseres Miteinander ein. Mit dabei die Künstler und Künstlerinnen Fleur, LouZeh, Resek, Pyrus, Tosca und Schwabenwandstipendiatin Joy. Auf den regionalen Graffiti-Jams immer gerne gesehen, so die Pressemitteilung: das Duo “Eina” und “Dozey” aus Kaufbeuren. Mit einer harmonischen Kombination zwischen Style-Writing und figurativer Malerei werden die beiden Flächen auf Bodenhöhe gestalten. Am Weitesten angereist: die “MGC”-Crew aus La Rochelle an der französischen Atlantik-Küste. Die Künstler der Graffiti-Crew vereinen handwerkliches Können mit kreativer Vielfalt und engagierten Positionen. So wie in 2019, als sie im Zentrum der Hafenstadt La Rochelle eine 15 Meter lange Wand gestalteten zum Thema “Save the Ocean”. Die Künstler “Kim 16T”, “Sem2” und “Singe” werden gemeinsam die obere Fläche der Giebelwand mit einem Teleskop-Hubsteiger gestalten.

Zwischen realistischen Tieren, bunten Mandelmustern und klassischen Graffiti-Buchstaben. Für Landsberg malt Esob1 ein Werk. Abwechselnde Linienvariationen und angenehme Farbübergänge, gemischt mit humorvollen Charakteren und einer Prise Old-School - der Graffiti-Stylevon Lokalmatador Esob1 sorgt für ein grafisches Erlebnis. Und dort, wo noch ein Plätzchen bleibt: Veranstalter ERWA.One, welcher die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Partnern leitet. Hinter ERWA.One verbirgt sich der Künstler Vicent Göhlich, der Kulturpreisträger 2022 des Landkreises Landsberg ist. ERWA.one ist 1995 in Augsburg als Vincent Göhlich geboren und in Landsberg aufgewachsen.

Kunstwerke von ERWA.one gibt es in vielen Städten Europas

Schon früh entdeckte der heute 27-jährige die Spraydose für sich und seine Kunst. Nach der Schulzeit war ERWA.one viel unterwegs. Seine Werke seien im öffentlichen Raum etlicher europäischer Großstädte zu entdecken, so der Künstler bei einem Gespräch im vergangenen Jahr. „Nicht alle existieren noch“, meint er bedauernd, „weil die Lebensdauer von Streetart begrenzt ist.“ Vincent Göhlich sprüht aber nicht nur großflächige Wandmalereien. So war beispielsweise in der Jahresausstellung der Künstlergilde, wo er Mitglied ist, ein Dyptichon in Leinwandgröße von ihm zu sehen. Für dieses Doppelwerk hat er viel mit Schablonen unterschiedlichster Ausführungen gearbeitet. Dadurch entstanden Muster, die große Spannung erzeugen und diese auf das Bild übertragen (können).

Außerdem wird eine kleine Open-Stage aufgebaut, welche Musikern ermöglicht, zu musizieren. Der Veranstaltungsort ist gut erreichbar und Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Weitere Partner der Veranstaltung sind das Kulturbüro der Stadt, sowie die Künstlergilde-Landsberg-Lech-Ammersee. Die Illustration des Posters erfolgte durch den Grafiker GRFX. Termin ist Samstag und Sonntag, 9. und 10. September jeweils von 10 bis 29 Uhr. (AZ)

