Im Kindertheater wird nach dem verschwundenen Mäuserich gesucht

Plus Ulrich Schulz hat bei seinem Figurentheater in Landsberg die volle Aufmerksamkeit der Kinder. Dabei ist ein "Kriminalfall" zu lösen.

Wie macht er das nur, der Ulrich Schulz vom Figurentheater „Die Complizen“, dass die Kinder im Theatersaal bei kleinen Alltagsgeschichten aufmerksam bleiben und sogar Botschaften auf- und mit nach Hause nehmen können? Er ist stets zu sehen, holt mal ein neues Tier unter dem Aufbau hervor und tritt auch mal mit einer Figur an den Bühnenrand. Und immer wirkt das alles ganz natürlich.

Der Figurenspieler ist nicht mehr im Vordergrund und verschwindet für das Auge - so, als hätte er sich eine Tarnkappe übergezogen. Aktuell gastierten „Die Complizen“ mit einem kleinen Bauernhof auf der Bühne des Landsberger Stadttheaters. Es gab „Neues aus Mullewapp“ zu berichten. Nicht nur das, vielmehr war ein Kriminalfall zu lösen: Das Freundetrio Franz von Hahn, Schwein Waldemar und Johnny Mauser, das Kinderbuchautor Helm Heine vor vielen Jahren zum Leben erweckte, war kein Trio mehr - der Mäuserich war verschwunden. Vorangegangen war ein Streit zwischen Hahn und Schwein. Die beiden plagte jetzt das schlechte Gewissen und sie machten sich auf die Suche nach allen Regeln der Kriminaltechnik. Es wurden Hinweise gesammelt und Tipps aus dem Zuschauerraum aufgenommen. Ulrich Schulz lässt dafür Waldemar auf seinem Arm Platz nehmen und kommt vor an den Bühnenrand.