Im Kreisverkehr kommt es zu einem Unfall

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr ist ein 59-jähriger Weilheimer mit seinem Pkw aus Richtung Pürgen kommend in den Kreisverkehr Landsberg-Ost eingefahren. Dabei übersah er laut Polizei jedoch ein bereits im Kreisverkehr fahrendes Auto, in dem ein 30-jähriger Landsberger saß, und prallte mit diesem zusammen.

Beide Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 5750 Euro. (AZ)