Im Kreisverkehr Ost in Landsberg sind am Samstag gegen 20.45 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei übersah eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Allgäu den Wagen eines Mannes aus dem Landkreis Augsburg, als sie aus Richtung Weilheim kommend in den Kreisel einfahren wollte. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)

