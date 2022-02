Im Landsberger Inselbad wird ein neuer Sprungturm aufgebaut

Das Landsberger Inselbad soll eine neue Sprungturmanlage bekommen. Die Stadtwerke äußern sich zum konkreten Zeitplan.

Pünktlich zum Start der Freibadsaison soll sie stehen: die neue Sprungturmanlage im Inselbad. Die Stadtwerke Landsberg beginnen am Montag, 7. Februar, bereits mit den Vorarbeiten dafür. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Kommunale Dienste und Gebäudemanagement Stadtwerke Landsberg, erklärt: „Wir legen jetzt schon los, damit wir sicher bis zum Eintreffen der neuen Sprunganlage mit allen Arbeiten fertig sind.” Wenn nichts dazwischenkommt, können die Landsbergerinnen und Landsberger ab dem 1. Mai wieder von zwei Einmeterbrettern sowie der Fünfmeter- und Dreimeterplattform springen."

Dippold freue sich, dass das Projekt trotz der aktuellen Lieferschwierigkeiten in der Industrie klappe. Der alte Sprungturm musste im vergangenen Jahr abgebaut werden, da die Sicherheit seines Betriebs nicht mehr gewährleistet war. Der zuvor nicht kommunizierte Abriss der Anlage hatte für viele Diskussionen gesorgt. Mehrere Stadträte wurden von der Nachricht überrascht und LT-Leser reagierten sauer und bestürzt. Als Ersatz in der vergangenen Badesaison diente den Badegästen eine Slackline und eine Kletterwand.

Am Montag rücken im Landsberger Inselbad die ersten Baufahrzeuge an

Am Montag, 7. Februar, sollen die ersten Baufahrzeuge anrücken. Dann wird eine vier Meter breite Baustraße bis zum Sprungbecken vorbereitet. Auf einer Strecke von jeweils 50 Metern vor und im Inselbad wird diese so befestigt, dass Laster und Bagger fahren können, teilen die Stadtwerke mit. Dafür wird der Zaun ums Inselbad am Zugang zum Skaterplatz geöffnet. „Wir arbeiten so leise, zügig und sauber wie möglich, um die Belastungen für Anwohner und Verkehr gering zu halten. Ganz ohne wird es jedoch nicht gehen“, kündigt Reinhard Dippold an.

Ab dem 21. Februar wird das restliche Fundament des alten Sprungturms entfernt und das neue eingebracht. Nach der derzeitigen Planung soll der neue Sprungturm dann im April aufgebaut werden. „Anschließend bauen wir die Zufahrt zurück und geben der Wiese Zeit zum Anwachsen“, erklärt Reinhard Dippold. (lt)

Lesen Sie dazu auch