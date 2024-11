Im Landsberger Sportzentrum wird wieder eine Skibörse organisiert

Mehr als 2500 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien, haben im vergangenen Jahr die Skibörse der Skischule Landsberg im Deutschen Alpenverein (DAV) besucht und günstige Wintersportausrüstung für sich oder den Nachwuchs gefunden. Auch heuer findet die große Verkaufsaktion wieder in der Mehrzweckhalle des Landsberger Sportzentrums statt.

Laut einer Pressemitteilung der Skischule Landsberg lief trotz des Andrangs bei der zurückliegenden Skibörse alles sehr entspannt. So freuten sich viele der Besucherinnen und Besucher über den Qualitätscheck und das Schätzen der Ware bei der Annahme und über die fachkundige Beratung durch die ausgebildeten Schneesport-Lehrerinnen und -Lehrer beim Kauf. Knapp 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren im Einsatz.

In diesem Jahr findet die Skibörse am Samstag und Sonntag, 16. und 17. November, in der Mehrzweckhalle des Sportzentrums statt. Am Samstag ist die Skibörse von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, wobei eine Wahrenannahme bis 14 Uhr möglich ist. An diesem Tag kann gut erhaltene Wintersportausrüstung (nicht älter als fünf Jahre) verkauft und gekauft werden. Die Helferinnen und Helfer der Skischule schätzen die angelieferten Artikel ein, bestimmen mit dem Verkäufer gemeinsam den Verkaufspreis, etikettieren die Artikel und geben sie direkt in den Verkauf. Ebenso wird bei der Kaufentscheidung beraten. Am Sonntag besteht von 13 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit, weitere Käufe zu tätigen und nicht verkaufte Ausrüstung sowie die Erlöse abzuholen. Eine Annahme von Artikeln ist am zweiten Tag nicht mehr möglich.

Rund 2500 Wintersportartikel sollen zum Verkauf stehen

Die Skibörse im Sportzentrum ist nach Angaben der Skischule Landsberg im DAV mit rund 2500 zum Verkauf stehenden Wintersportartikeln eine der größten in der Umgebung. Es werden etwa 75 Prozent der angelieferten Artikel verkauft. Bei der Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, sich über das Winterprogramm der Skischule zu informieren.

Ab Samstag, 9. November, um 8 Uhr startet die Online-Anmeldung zu Ski- und Snowboardkursen, Skifahrten und zum Freeride-Programm im Internet unter www.dav-landsberg.de. Informationen zu allen Kursen und Skifahrten gibt es bereits auf der Homepage des DAV Landsberg. Anmeldungen können ab Montag, 11. November, auch persönlich (dienstags von 16 Uhr bis 18 Uhr) im Skischulbüro im DAV-Heim Landsberg angenommen werden. Telefonisch ist das Skischulbüro zusätzlich montags von 10 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 17 Uhr unter der Nummer 08191/966406 erreichbar. (AZ)