Im Landsberger Stadttheater geht es um Sterben und Leben

„Tretet ein in mein erleuchtetes Haus.“ War es Luzifer, war es Gevatter Tod oder vielleicht doch ein ganz Anderer, der da so schaurig-schön in sein Reich einlud? Zumindest verursachte die Einleitung zur jüngsten Veranstaltung der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum schon mal leichte, über den Rücken kriechende Schauer. Zu Gast waren Gregor Babaryka und Dr. Will mit ihrer „Soirée Macabre“ mit Untertitel „Vom Sterben und Leben“.

Bei dieser Wort-Anordnung wurde dem Publikum im locker besetzten Saal des Stadttheaters schon mal deutlich gemacht, worauf das Hauptaugenmerk des Abends liegen würde. Es ging um Sterben und Tod, bei dem gehe zwangsläufig das Leben voraus, wie Babaryka durchaus treffend anmerkte. Er ist im echten Leben Pathologe, servierte folglich wissenschaftlich erwiesene Abläufe beim Sterbevorgang und in einem toten Körper. Das war durchaus sachlich vorgetragen, dem Einen oder Anderen dürften die nüchternen Erklärungen doch auch hart zu schaffen gemacht haben – und die dazu mitgelieferten Bilder am großen roten rückwärtigen Vorhang der Bühne.

Hat der Mensch eine Seele? Auch diese Frage wird in Landsberg gestellt

Da war das schmückende Beiwerk in Form von Musik und Tanz die reinste Erholung. Babaryka erläuterte zunächst sein Programm: Es sollte – ja, um den großen Pathologen Rudolf Virchow schon auch – aber hauptsächlich um zum Tod führende Ursachen und deren Folgen gehen. In welcher Reihenfolge stirbt ein Körper? Was passiert danach? Kann ein vom Rumpf getrennter Kopf noch hören? Wie kann, wie wurde vor allem früher verhindert, dass ein Scheintoter unter die Erde kommt? Wofür wird eine Autopsie gemacht? Welche Krankheiten wurden und werden dabei entdeckt? Und die Frage aller Fragen, besonders für die Religion: Hat der Mensch eine Seele? Nun ja, es war schließlich Totensonntag, da hatten Ausführungen dazu schon ihre Berechtigung. Heiß war halt, wie scheinbar teilnahmslos der Referent diese Dinge zur Sprache brachte.

Das schmückende Beiwerk war reduziert angereist. Schauspierein Sandra Steffl alias Sandy Beach war solistisch unterwegs. Sie tanzte nicht nur äußerst verrucht und lasziv zur Musik von Dr. Will, sondern trug auch Texte von Wilhelm Busch oder Charles Baudelaire zum Thema Tod vor, die es fast so in sich hatten wie der Vortrag des Wissenschaftlers. Und auch Dr. Will & The Wizard spielten in kleiner Besetzung, als Trio. Diese Band mit Schlagzeuger und Sänger Will Hampel alias Dr. Will an der Spitze ist auch so ein Erlebnis. Es ist düsterer Blues für schwarze Seelen. Dr. Will bezeichnet das als Voodoo und ein wenig klingt der Blues auch danach, besonders, wenn er seine Stimme in der tiefsten Dunkelheiten sich reiben lässt. Hängt er sich dann auch noch ein Waschbrett vor den Bauch, dann scheinen auch noch trockene Knochen zu klirren.

Die Erkenntnis des Abends: Jede neue Zelle entsteht aus einer Zelle. Wir stammen somit alle von einer einzigen, der Urzelle ab, was Vor- und Nachteile hat. So ist in jedem von uns alles Gute, aber auch alles Schlechte der Spezies Mensch angelegt. Es liegt an uns, was wir draus machen.