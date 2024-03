Landsberg

13:43 Uhr

Im Landsberger Stadttheater wird mit dem Herzen getanzt

Plus Die Ballett- und Tanzschule Olga Hamm aus Kaufering lädt zu einer Gala ins Stadttheater. Die Mitwirkenden reißen das Publikum mit.

Von Romi Löbhard

„Tanzen ist für uns eine Lebensart. Tanzen ist körperliche und geistige Herausforderung. Wir tanzen mit dem Herzen.“ Mit den beiden Blümchen Antonia und Sophia an der Hand, stimmte Moderatorin Malaika Loher das Publikum im zum wiederholten Mal ausverkauften Saal des Stadttheaters Landsberg auf das ein, was es in den kommenden Stunden erwarten würde. Es war Tanz von klassischem Ballett bis Step und Salsa. Es waren Tanzbegeisterte aller Altersstufen. Es waren genau herausgearbeitete Choreografien. Es waren fantasievolle Kostüme. Vor allem aber waren es kleine und große Tanzverrückte, die mit ihrer Freude, ihrem Spaß an Bewegung zu rhythmischer Musik schnell das Publikum ansteckten und mitrissen.

150 Tänzerinnen und Tänzer treten bei der Gala in Landsberg auf

Ausführende waren Schülerinnen und Schüler der in Kaufering beheimateten Ballett- und Tanzschule Olga Hamm. Zum 15. Mal bereits lud Olga Hamm ins Landsberger Stadttheater zur Tanzgala und das viermal an zwei Tagen hintereinander. Bei der Gala 2024 traten 150 Tänzerinnen und Tänzer auf – und das teilweise mehrfach, in unterschiedlichen Kostümen. Bei jeder Aufführung wurden zweimal 30 kurze Programmpunkte präsentiert. Dass das nicht in zwei Stunden abgehandelt werden kann, leuchtet ein. Müdigkeit, Langeweile breitete sich trotzdem nicht aus, zu unterschiedlich war das, was auf der Bühne gezeigt wurde. Zu verschieden war die aus verschiedenen Stilen ausgewählte Musik.

