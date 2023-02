Im Landsberger Westen verschwinden sechs Strommasten

Die LEW Verteilnetz erneuert eine Stromleitung im Westen Landsberg. Die Arbeiten haben jetzt begonnen.

So mancher Spaziergänger oder so manche Hundebesitzerin werden die Veränderungen im Landsberger Westen schon bemerkt haben. Denn vom stark frequentierten Mühlweg aus sind sie deutlich zu sehen. Die LEW Verteilnetz, Betreiber des regionalen Stromnetzes, hat mit der Erneuerung der 110-kV Leitung zwischen Honsolgen und Landsberg begonnen.

Die Leitung sei teilweise bereits über 60 Jahre alt und habe das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht, teilt die LEW Verteilnetz mit. Im Rahmen der Arbeiten wird auch ein Teilabschnitt mit zehn Masten der Hochspannungsleitung Schongau-Landsberg, im südlichen Stadtbereich von Landsberg erneuert. Westlich von Landsberg wird auf einem Teilstück die Leitung Honsolgen-Landsberg mit der Freileitung Schongau-Landsberg auf ein Leitungsgestänge zusammengelegt. So können sechs Masten der Leitung Honsolgen-Landsberg im Stadtgebiet abgebaut werden. Mit der Erneuerung der Leitungen will die LEW Verteilnetz die Versorgungssicherheit im Gebiet von Landsberg und den umliegenden Gemeinden erhöhen und zusätzliche Kapazitäten für die Einspeisung erneuerbarer Energien schaffen.

Die Arbeiten für die Erneuerung der Stromleitung im Westen Landsberg haben begonnen. Foto: Thorsten Jordan

Laut Pressemeldung plant die LEW Verteilnetz die Leitungserneuerungen in vier Bauabschnitten. Weitgehend erfolge dies auf der bestehenden Trasse, mit Optimierungen einzelner Abschnitte und Standorte. Im ersten Abschnitt bei Buchloe werden fünf Masten der Leitung Honsolgen–Landsberg verstärkt.

Die Leitungen Honsolgen–Landsberg und Schongau–Landsberg verlaufen westlich von Landsberg auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern sehr nah beieinander. Die Leitung Honsolgen–Landsberg verläuft dabei näher zur Wohnbebauung. Im Zuge der Leitungserneuerung hat LEW Verteilnetz, in Absprache mit der Stadt, einen optimierten Leitungsverlauf erarbeitet: Sie wird die beiden Leitungen auf diesem Abschnitt auf einem Gestänge bündeln, welches bis ins Umspannwerk an der Iglinger Straße in Landsberg führt. Dafür werden zehn Masten der Leitung Schongau–Landsberg gegen neue Gittermaste ausgetauscht, die die Leiterseile beider Leitungen tragen können. Die 1,6 Kilometer lange Verbindung der Leitung Honsolgen-Landsberg mit sechs Masten wird dann nicht mehr benötigt und kann zurückgebaut werden.

Unweit des Mühlwegs westlich von Landsberg wird das Arbeitsmaterial gelagert. Foto: Thorsten Jordan

Die Leitungserneuerung bei Landsberg ist auch Teil der umfassenden Erneuerung der sogenannten Lechrain-Leitung, einer 110-kV-Hochspannungsleitung, die von Schongau über Landsberg, bis nach Merching verläuft. Geplant sei die Erneuerung der gesamten Leitung bis 2030. Die Arbeiten zwischen Honsolgen und Landsberg sollen bis voraussichtlich Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die LEW Verteilnetz investiert rund zehn Millionen Euro in die Leitungserneuerung.

