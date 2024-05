Im Lech Atelier findet ein Reggae-Festival statt

Die Veranstalter kündigen für das Big Sound Fest am Wochenende internationale Reggae-Größen an. Nicht nur die Musik soll dabei für Unterhaltung sorgen.

Die Veranstalter versprechen ein Ein-Tages-Festival, das zum Verweilen einlädt: Am Samstag, 1. Juni, findet im Landsberger Lech Atelier das Big Sound Fest statt. Musikalisch werden Reggae-Legenden und Dancehall-Urgesteine versprochen, außerdem wird es einen Basar mit afrikanischer Mode, Schmuck und Kleinkunst sowie afrikanisch-karibisches Essen geben.

Auftreten wird laut einer Pressemitteilung etwa der bekannte und renommierte britische Reggae-Sänger Tippa Irie. Auch Exile Di Brave, ein jamaikanisches Ausnahmetalent, ist als Headliner gebucht, ebenso wie die deutsche Dancehall-Größe Sentinel Sound. Lokale Sounds sollen ebenfalls nicht fehlen. Los geht es am Samstag ab 14 Uhr, getanzt und gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags.

Das Lech Atelier wird zur karibischen Szenerie

Neben dem musikalischen Programm erwartet die Besucher afrikanisch-karibisches Essen von der Happy Corner und ein Basar mit verschiedenster Kleinkunst. Auch die Hilfsorganisation Focus Congo ist mit inspirierenden Geschichten vor Ort, heißt es in der Ankündigung. Der Clown Nicolino soll insbesondere die anwesenden Kinder mit mehreren Shows unterhalten. Auf dem Festivalgelände kann auch gezeltet werden – dazu ist Platz für rund 200 Personen. Aktuelle Informationen, auch zum Ticketvorverkauf, finden sich auf der Facebookseite und auf der Instagram-Seite des Big Sound Fests. „Das Lech-Atelier wird sich am 1. Juni in eine noch nie dagewesene karibische Szenerie verwandeln“, freut sich Stefan Jahns vom Veranstaltungsteam.

Auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück hat der Verein Kunst hält Wache im vergangenen Jahr das Kunst- und Kulturprojekt Lech Atelier gestartet. Laut dessen Vorsitzendem Franz Hartmann „wächst und wächst“ das Projekt und auch der Vorverkauf für das Big Sound Fest läuft gut. „Wir kalkulieren mit 450 Leuten, es könnten aber auch mehr kommen“, sagt er. Die entsprechenden Vorschriften seien erfüllt. Wie viele Besucherinnen und Besucher es letztlich tatsächlich werden, sei bei einem Festival auch stark vom Wetter abhängig. Das bunte Rahmenprogramm sei dazu ausgelegt, dass nicht nur Reggae-Fans – sondern auch die breitere Masse – angezogen werde, so Franz Hartmann.

