Im Lech Atelier in Landsberg wird jetzt gejammt

Das Kreativquartier soll belebt werden. Jeden ersten Donnerstag im Monat wird es zum Treffpunkt für Musikliebhaber.

„Well, alright. We're jammin'. I wanna jam it with you.“ So sang es schon Bob Marley im Jahr 1977. Seitdem haben Jam-Sessions nicht an Zauber verloren. Im Gegenteil, denn Jam-Sessions geben Künstlerinnen und Künstler, aber auch Menschen, die Musik lieben, einen Raum zum Ausprobieren, zum Improvisieren und vor allem zum gemeinsamen Musizieren. Eine solch entspannte und rhythmische Session wird es bald in Landsberg geben, und zwar jeden ersten Donnerstag im Monat im Lech-Atelier.

Das Team um das Lech-Atelier hat Landsberg bei seiner Eröffnung im August über 2000 Menschen angezogen. Das Lech-Atelier wurde ins Leben gerufen, um den Künstlerinnen und Künstler sowie den Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber aus Landsberg, Umgebung und der Welt einen Raum zu geben. „Die Türen des Lech-Ateliers stehen offen. Jeder Mensch ist eingeladen vorbeizukommen, sich einzubringen oder auch um einfach eine gute Zeit zu haben. Wahre Freude, darum geht's bei uns und deshalb rufen wir die erste regelmäßige Jam-Session Landsbergs ins Leben“, so sieht es Stefan Jahns, Vorstand der Concrete LLocals. und Mann der ersten Stunde des Kreativquartiers.

52 Bilder Lässiges Reggae-Feeling in lauer Sommernacht Foto: Christian Rudnik

Der Verein um die LLocals bringt in Landsberg mit gebündelter Kraft nicht nur Skateboarden auf ein neues Level, auch musikalische (Sub)kulturen werden gemeinsam gelebt und zelebriert. „Kommt vorbei! Mit oder ohne Musikinstrument, mit Trommeln oder Klatschen, zum Singen oder Summen, zum Swingen und Tanzen“, so Stefan Jahns. Die Jam-Sessions im Lech-Atelier finden jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr statt. Die erste Session startet am 5. Oktober. Das Lech-Atelier befindet sich hinter dem Klärwerk Landsbergs. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (AZ)

Lesen Sie dazu auch