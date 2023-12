Landsberg

06:00 Uhr

Im neuen Vom-Fass-Laden in Landsberg gibt es viel zu entdecken

Plus Die neuen Inhaber bieten eine große Auswahl an Likören, Spirituosen und mehr im Laden in der Landsberger Altstadt. Jetzt stimmen sie sich auf Weihnachten ein.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Seit Juli gibt es in der Landsberger Altstadt wieder einen Vom-Fass-Laden. Deko und Geschenkideen stimmen bereits seit einigen Wochen auf Weihnachten ein. Was die Inhaber Tanja Bruins und Severin Köhl zudem anbieten.

Noch keine passenden Geschenke für Weihnachten? Im neuen Vom-Fass-Laden von Tanja Bruins und Severin Köhl gibt es eine riesige Auswahl an Likören, Essigen und Ölen, Feinkost, Spirituosen, Weinen und vielem mehr. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit auch in passende Flaschen mit Formen wie Sternen oder Tannenbäumen abgefüllt und stilvoll verpackt. War das ehemalige Vom Fass im Hinteren Anger klein und schnuckelig, so punktet dieses neue Geschäft mit insgesamt 100 Quadratmetern für den Verkauf und damit mehr Angeboten aus dem Vom-Fass-Sortiment – rund 1200 Artikel – und einer modernen Ladeneinrichtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen