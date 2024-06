Landsberg

Im Nonnenbräu in Landsberg gibt es jetzt exotische Burger-Kreationen

Plus Die Gaststätte im Osten Landsbergs hat einen neuen Pächter. Neben Burgern bietet Eduardo Cid Escobar auch klassische Biergarten-Spezialitäten an.

Von Hertha Grabmaier

Das Nonnenbräu hat einen neuen Wirt, der seinen Job mit Leidenschaft angeht. „Einmal ein Restaurant zu führen, ist ein lebenslanger Traum von mir“, schwärmt der 38-jährige Pächter Eduardo Cid Escobar, der bereits Erfahrungen aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen, wie der Hotelgastronomie und dem Technologie- und Finanzbereich, mitbringt. Der gebürtige Chilene mit deutschen Wurzeln - seine Oma war Deutsche - lebt seit acht Jahren in Deutschland und hat nun mit Zustimmung des Verpächters, der Aktienbrauerei Kaufbeuren, die Nonnenbräu GmbH gegründet.

Als Geschäftsführer leitet er zusammen mit 14 Gesellschaftern, darunter fünf fest angestellten Mitarbeitern, das Traditionsgasthaus. Nun herrscht wieder Betrieb in dem beliebten Lokal mit dem schönen Biergarten an der Epfenhauser Straße, das sich nach einigen kleinen Schönheitsreparaturen hell und ansprechend zeigt. An einem der bisher wenigen Sonnentage haben bereits kurz nach Öffnung des Biergartens mehrere Leute Platz genommen. Eduardo Cid Escobar kümmerte sich um die Getränke und bald strömt aus der Küche ein verheißungsvoller Duft. Auch Sabrina Cid Escobar und die gemeinsame Tochter sind gekommen. „Meine Frau ist nicht Teil des Unternehmens, aber für mich ist sie die allerwichtigste Ansprechpartnerin“, betont Wirt Eduardo Cid Escobar.

