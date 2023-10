Landsberg

vor 18 Min.

Wie wird die Schlossbergschule finanziert? Erneut kommen Fragen auf

Plus In Landsberg gehen die Großprojekte wohl mit einer satten Neuverschuldung einher. Der Kämmerer richtet sich mit einer klaren Botschaft an den Stadtrat.

Von Dominik Stenzel

Das Projekt Sanierung und Erweiterung der Schlossbergschule wird vorangetrieben. Architektin Victoria von Gaudecker stellte in einer Sitzung des Stadtrats jetzt die fertige Entwurfsplanung vor, ebenso wie eine Kostenberechnung. Die von ihr genannte Gesamtsumme deckt sich weitestgehend mit den zuvor angestellten Schätzungen. Kämmerer Alexander Ziegler richtete eine "klare Botschaft" an die Rätinnen und Räte, bei anderen Investitionen muss der Gürtel vorerst wohl enger geschnallt werden.

Auf dem Weg zur nun abgeschlossenen Entwurfsplanung habe es Veränderungen gegeben, aber viele Dinge seien auch relativ gleich geblieben, sagte von Gaudecker. In ihrem Vortrag ging sie unter anderem auf die Raumaufteilung in den beiden Gebäuden ein. Im Neubau soll es auch eine Bibliothek geben, die außerhalb der Schulzeiten geöffnet ist, und einen Gymnastikraum, der auch als Veranstaltungssaal genutzt werden kann. Im Außenbereich der Schule sind Sportflächen, ein Klettergerüst sowie eine Laufbahn vorgesehen, im Süden entsteht außerdem ein öffentlicher Schlosspark. Der Flachbau aus den 1960er-Jahren wird momentan abgerissen. Dadurch ergebe sich aus dieser Richtung ein ganz neuer, schöner Blick auf die Schlossbergschule, so von Gaudecker.

