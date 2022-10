Impfkritiker melden sich in Landsberg zu Wort

Plus Viele Menschen versammeln sich am Samstag auf dem Hellmairplatz zu einer Kundgebung. Es werden die Corona-Maßnahmen kritisiert. Betroffene berichten von Impfschäden.

Im Vorfeld hatte der Kauferinger Rolf Kron noch über seinen Telegramkanal "dringend" nach Impfgeschädigten gesucht, die bereit sind, auf einer Bühne von ihren Erfahrungen zu sprechen. Am Samtag, 1. Oktober, war es dann so weit. Der Levana-Verbund, der nach eigenen Angaben Stammtische zur Impfaufklärung organisiert und Krons Adresse im Impressum trägt, hatte eine Veranstaltung angemeldet. Unter dem Motto "Impfgeschädigte kommen zu Wort" kamen neben Kron weitere Redner und Rednerinnen sowie Menschen zu Wort, die die Covid-19-Impfung krank gemacht haben soll. Sie alle kritisierten die Regierungsmaßnahmen, die Medien und das Gesundheitssystem während der Pandemie.