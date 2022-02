Landsberg

vor 33 Min.

Impfpass-Fälscher überführt: Amtsgericht Landsberg spricht Urteil

Plus Ein Mann will sich ein digitales Zertifikat erschleichen und steht vor Gericht. Wie er überführt wird und welche Strafe ihn nun erwartet..

Von Vanessa Polednia

Vor dem Amtsgericht Landsberg wurde jetzt ein Mann wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung vorgeladen. Der Angeklagte soll an seinem Impfpass Eintragungen vorgenommen haben, welche den Eindruck erweckten, dass er vollständig gegen das Coronavirus geimpft sei. Tatsächlich soll der Angeklagte jedoch nicht geimpft worden sein, wurde ihm in der Anklage vorgeworfen. Den manipulierten Impfausweis soll der Angeklagte dann am 8. Oktober 2021 in einer Apotheke in Rott vorgelegt haben, um dadurch ein digitales Impfzertifikat zu erhalten.

