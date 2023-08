Impulse für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten

Das Awo-Mehrgenerationenhaus in Landsberg bietet eine Qualifizierung für Ehrenamtliche an. Unterschiedliche Projekte sollen so verwirklicht werden.

Lebenserfahrene Menschen gestalten das Miteinander der Generationen - diese Idee steckt hinter einer Qualifizierung für Ehrenamtliche im Awo-Mehrgenerationenhaus (MGH). Angelehnt ist das Projekt Programm "Erfahrungswissen für Initiativen". Mitmachen können laut einer Pressemitteilung interessierte Menschen der Generation 50plus, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, um eigene oder gemeinsame Projekte zu verwirklichen.

MGH-Leiterin Betina Ahmadyar steht in Kontakt mit mehr als 100 so ausgebildeten Ehrenamtlichen, die im Landkreis Landsberg Projekte in Kultur, Politik oder Gesellschaft umsetzen. Sie tragen den Titel Senior-Trainer beziehungsweise Senior-Trainerin. Und der Kreis soll noch weiterwachsen. Die nächste Schulung läuft im Herbst an. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Noch einmal die Schulbank drücken, um in Theorie und Praxis zu lernen, wie Ehrenamtsprojekte aufgestellt werden können. Das Landsberger Repair Café, die Lesepaten an allen Grundschulen im Landkreis oder das Rikscha-Projekt sind auf diese Weise lebendig geworden und sprechen aktive Menschen an, sich dort einzubringen. Ehrenamtliche begleiten auch Geflüchtete oder Schüler und Senioren, veranstalten Gesprächskreise oder Musikgruppen.

Teilnehmer sollen Anregungen bekommen, um aktiv zu werden

Einige kümmern sich um digitale Mobilität von Senioren oder gehen auf Berufsanfänger zu. Während ihrer Ausbildung bekommen alle Teilnehmer laut der Pressemitteilung wichtige Impulse - zur Projektplanung zum Beispiel, zur Öffentlichkeitsarbeit oder zum Fundraising, bei der Kommunikation oder bei der Konfliktbewältigung. Das sind nützliche Anregungen, um aktiv zu werden.

Der Unterricht in der Ehrenamts-Ausbildung findet im Oktober und November statt. Die genauen Termine finden sich auf der Internetseite des Awo-Mehrgenerationenhauses. Der Landkreis Landsberg fördert die Ausbildung, daher fallen bei Teilnahme keine Kosten an. (AZ)

