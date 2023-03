In der Breslauer Straße ist erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen

Die Breslauer Straße in Landsberg wird aufwendig umgebaut. Nun sorgt auch eine Baumaßnahme der Stadtwerke für Verkehrsbehinderungen.

Die Breslauer Straße - eine der am stärksten befahrenen Straßen im Landsberger Westen - wird umgebaut und soll so fahrradfreundlicher werden. Ab der kommenden Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer aufgrund einer Maßnahme der Stadtwerke auf Behinderungen einstellen.

Ab Montag, 6. März, verlegt das Kommunalunternehmen laut einer Pressemitteilung eine neue Wasserleitung in der Breslauer Straße. Auf einer Länge von 600 Metern zwischen der Querung Holzhauser Straße und Von-den-Hoff-Straße tauschen Mitarbeitende einer beauftragten Fachfirma die alten, beidseitig verlegten Rohre gegen eine neue Leitung aus.

Bei der Baumaßnahme handelt es sich den Stadtwerken zufolge um eine Wanderbaustelle - die Fahrbahn wird jeweils einseitig gesperrt und der Verkehr über eine Ampel geregelt. „Wenn wir die neue Leitung an die bestehenden Leitungen anbinden, müssen wir die Zufahrten zur Görlitzer Straße und zur Von-den-Hoff-Straße für einen Zeitraum von je anderthalb Wochen sperren. Die Umleitungen schildern wir aus“, ergänzt Marco Sonnleitner, Bauleiter bei den Stadtwerken Landsberg. Das Kommunalunternehmen arbeite so zügig wie möglich, um die Einschränkungen für Anwohnende und das Gewerbe möglichst gering zu halten. „Wir investieren regelmäßig in die zuverlässige Wasserversorgung in Landsberg und tauschen ausgediente Leitungen entsprechend aus“, erklärt Marco Sonnleitner zu der Maßnahme.

Stadtwerke Landsberg möchten die Umbauarbeiten mitnutzen

Die Breslauer Straße sei jetzt an der Reihe, weil man die Umbauarbeiten der Stadt Landsberg mitnutze, um die Straße zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal öffnen zu müssen. In die Ertüchtigung der Wasserleitung investieren die Stadtwerke Landsberg laut der Pressemitteilung rund 370.000 Euro. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Ab voraussichtlich Anfang Juni wird dann im Zuge des Umbaus der Fuß- und Radweg mit einer durchschnittlichen Gesamtbreite von drei Metern zusammengelegt. Der derzeit in der Mitte verlaufende Grünstreifen mit Hecke wird zur Straße verlegt und hat dann eine Trennfunktion zwischen Straße und Geh- und Radweg. Die Umbaumaßnahmen in der Breslauer Straße haben im vergangenen September begonnen. Bisher wurden unter anderem die neuen Bushaltestellen vorbereitet sowie die Mittelinseln gepflastert und bepflanzt. Während der bereits durchgeführten Bauarbeiten war der Verkehr ebenfalls mit Ampeln geregelt worden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch