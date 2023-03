In der Kirche der JVA wird der ersten KZ-Häftlinge in Dachau gedacht

Plus Die ersten Dachauer Häftlinge kommen vor 90 Jahren aus dem Landsberger Gefängnis. In der Anstaltskirche der JVA wird in einer Gedenkfeier an sie erinnert.

Am 22. März 1933 verließ ein Transport mit 40 politischen Gefangenen um 15.45 Uhr das Gefängnis in Landsberg, um die Männer in das KZ nach Dachau zu bringen. Sie waren damit die ersten Häftlinge im ersten dauerhaft errichteten Konzentrationslager. 90 Jahre später fand in der Anstaltskirche der JVA nun eine bewegende Gedenkfeier statt.

Etwa 120 Besucherinnen und Besucher, darunter mehrere Politikerinnen und Politiker aus dem Landkreis Landsberg, waren gekommen. Die Gesamtkonzeption der rund einstündigen Veranstaltung hatte Dr. Björn Mensing inne, Pfarrer und Historiker an der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. In seiner Einführung ging er insbesondere auf das "fast vollständige Versagen der Kirche angesichts der NS-Verbrechen" ein. Bereits 1933 habe es kein Eintreten für die ersten Opfer der Nationalsozialisten gegeben. "Und das, obwohl die Kirchenleitungen durch ihre Gefängnis- und Krankenhausseelsorger früh vom brutalen Terror der Nationalsozialisten erfuhren."

Claus Bastian entzündete eine Erinnerungskerze. Foto: Thorsten Jordan

Die meisten der 40 politischen Gefangenen waren Kommunisten aus München

Die meisten der 40 politischen Gefangenen waren Münchner Kommunisten. Von Dreien wurden in der Anstaltskirche Kurzbiografien verlesen. Die Schauspielerin und Sprecherin Julia Cortis erinnerte an Claus Bastian (1909-1995), der in Utting aufgewachsen ist und dessen Sohn bei der Gedenkfeier anwesend war. Durch seine Aktivitäten, etwa sein Eintreten für den jüdischen Staatsrechtler Hans Nawiasky, geriet er bald ins Blickfeld der politischen Polizei und wurde im Zuge von Massenverhaftungen in seiner Schwabinger Wohnung festgenommen.

Ab dem 13. März 1933 saß er im Landsberger Gefängnis ein, bevor neun Tage darauf der Transport nach Dachau erfolgte. Cortis verlas Auszüge aus Bastians persönlichen Erinnerungen. Bei einer Pause bei Etterschlag sind demnach offenbar bereits zwei der Gefangenen, die fliehen wollten, erschossen worden. Claus Bastian - selbst am 28. August 1933 ohne Begründung wieder entlassen - wurde Zeuge brutalster Verbrechen von SS-Männern an seinen Mithäftlingen. Nach der Befreiung arbeitet er als Anwalt und vertrat viele ehemalige NS-Verfolgte in Sachen Wiedergutmachung.

Rund 120 Besucherinnen und Besucher waren bei der Gedenkfeier in der Anstaltskirche dabei. Foto: Thorsten Jordan

Die Kurzbiografien dreier Gefangener werden verlesen

Björn Mensing und Anika Mensing erinnerten zudem an den 1909 in Leipzig geborenen Kaufmann Wilhelm Franz, den Aufseher im KZ Dachau im Oktober 1933 brutal ermordeten, und an Hugo Jakusch (1911-1991), der - von kurzen Unterbrechungen abgesehen - fast elf Jahre in Gefängnissen und Konzentrationslagern festgehalten wurde, und sich später um den Aufbau der KZ-Gedenkstätte Dachau verdient machte.

Lesen Sie dazu auch

Ernst Grube (90), Sohn eines Münchner Kommunisten und einer jüdischen Mutter, als Kind in Ghettos in München und Theresienstadt interniert, hielt als Präsident der Lagergemeinschaft Dachau die Gedenkrede und schloss diese mit eindringlichen Worten: "Zum Gedenken gehört wissen und begreifen wollen, wie diese Verbrechen geschehen konnten, wer Hand angelegt hat, wer beteiligt war, wer Profit und Nutzen daraus zog über das Kriegsende hinaus. Gedenken beinhaltet auch erkennen wollen, warum diese Verbrechen nicht rechtzeitig verhindert wurden."

Das Jugendkammerorchester der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg spielte unter der Leitung von Birgit Abe. Foto: Thorsten Jordan

Der Amtschef fordert, die Erinnerung hochzuhalten

In Vertretung des bayerischen Justizministers hielt Amtschef Prof. Dr. Frank Arloth dazu an, die Erinnerung an das dunkelste Kapitel hochzuhalten. Auch heute gebe es Angriffe auf die freiheitliche Gesellschaftsordnung, den Rechtsstaat und die Demokratie. Die Zivilgesellschaft sei gefordert, ihre Stimme zu erheben. "Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich, das ist eine der großen Lehren aus der Vergangenheit."

Bei der Gedenkfeier lasen die beiden Seelsorger an der JVA Landsberg, Pfarrer Christian Anton (evangelisch) und Pfarrer Johannes Link (katholisch), aus Psalm 22. Für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung sorgten das Jugendkammerorchester der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg unter der Leitung von Birgit Abe sowie Jean Mondesir Benoit an der Orgel.